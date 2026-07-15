“문송합니다”시대에 “인문계만 오세요”···효성그룹, 창사 첫 인문계 공채

이공계 전공자가 유리한 최근 취업 시장에서 효성그룹이 인문계열 전공자만을 위한 신입 채용을 실시해 이목을 끌고 있다. 효성그룹이 인문계열 전공자만을 대상으로 한 채용 공고를 낸 것은 1966년 창립 이래 처음이다. ‘문송합니다(인문계+죄송합니다)’라는 말이 나올 정도로 인문계열 전공자의 취업난이 심각한 상황에서 효성그룹이 이례적 채용에 나선 배경에도 관심이 쏠린다.

15일 업계에 따르면 효성그룹은 지난 13일부터 오는 22일까지 열흘간 인문대학과 문과대학 학·석사 학위 취득자와 올해 8월 졸업 예정자만을 대상으로 채용 서류를 접수하고 있다. 사학·철학·미학 등 인문학 계열과 국어국문·영어영문 등 어학 계열 전공자가 대상이다.

채용 이후 배치되는 직무에 제한은 없지만, 효성그룹은 글로벌 기업으로서 ‘인문학 소양’과 ‘어학 실력’을 겸비한 인재를 모집하기 위해 이번 채용을 시행한다고 설명했다. 이에 따라 글로벌 현장에서 업무를 수행하기 원하는 지원자는 특별 우대한다.

이번 채용은 효성그룹의 글로벌 사업장 확대 추세와 맞물린 것으로 보인다. 특히 글로벌 사업장에서 고객의 요구와 시장 상황을 읽고 대응할 인재를 확보하려는 목적이 크다.

실제 효성은 미국과 유럽 외에도 인도와 베트남, 중동 등에서 스판덱스와 타이어 코드와 같은 주력 사업 제품을 생산·판매하고 있다. 효성의 글로벌 사업장도 2023년 28개국에 106개에서 올해 30개국 126개 사업장으로 확대됐다.

효성그룹 관계자는 “회사가 글로벌로 확장하면서 어학적인 능력 등에 대한 요구가 많은 것으로 알고 있다”며 “기본적으로는 어학적인 능력에 의사소통 능력 등 인문학적 장점을 보려고 하는 뉘앙스가 반영된 것”이라고 말했다.

또 최근 인공지능(AI) 전환이 가속화하면서 오히려 인문학적 사고력이 더 중요해지고 있다는 점도 이번 채용의 배경으로 거론된다. 글로벌 사업을 확장하기 위해서는 어학을 넘어 해당 국가의 정서, 문화 등을 폭넓게 이해하는 역량이 중요해졌기 때문이다. 한 재계 관계자는 “기술과 관련한 역량은 교육 등을 통해 발전시킬 수 있지만, 인문학적 사고방식과 태도는 단기간에 교육하기 어렵다”고 말했다.

재계 일각에서는 ‘폭넓은 인재확보와 적재적소 배치’가 이번 채용의 중점이라는 평가도 나온다. 전공에 따라 주력 직무가 정해진 이공계열 전공자와 달리 인문계열 전공자는 전공과 직무 연관성이 크지 않아 회사가 필요한 곳에 배치하기 쉽다는 취지다.