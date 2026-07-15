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“소나무재선충병 피해목 28배 증가”···충남 서해안 특별방제구역 지정 추진

입력 2026.07.15 16:03

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산림청이 소형헬기를 이용해 소나무재선충병 항공 방제를 실시하고 있다. 산림청 제공

산림청이 소형헬기를 이용해 소나무재선충병 항공 방제를 실시하고 있다. 산림청 제공

산림청은 소나무재선충병이 급격히 확산하고 있는 충남 서해안 지역을 특별방제구역으로 지정하고, 국가방제벨트를 구축할 계획이라고 15일 밝혔다.

충남에서는 지난해 5000그루 정도이던 소나무재선충병 피해목이 올해 약 14만 그루로 28배 가량 늘었다. 특히 태안과 보령, 청양, 서천 등 서해안 지역을 중심으로 피해가 빠르게 확산함에 따라 산림당국은 보다 강력한 방제대책이 필요하다고 보고 있다.

산림청은 서해안에서 내륙으로의 감염 확산을 차단하고 피해를 줄이기 위해 특별방제구역 지정과 국가방제벨트 구축을 추진한다는 계획이다.

특별방제구역은 재선충별 피해목이 3만그루 이상 발생한 시·군·구를 대상으로 지자체가 지정 신청을 하면 산림청이 검토해 지정·고시하도록 돼 있다. 특별방제구역으로 지정되면 방제 물량 확대와 기계화 작업 등으로 방제 효율을 높이고 연중 방제가 가능하도록 정부 지원이 강화된다.

국가방제벨트는 피해극심지역 외곽 선단지를 중심으로 재선충병 확산을 차단하기 위해 적극 방제를 실시하는 2㎞ 이내의 실행구역을 설정하고, 확산 속도를 고려해 설정한 완충구역에 안심 방제대를 조성하는 이중 방어체계다.

이홍대 산림청 산림병해충방제과장은 “국가와 지방정부간 유기적 방제전략으로 피해 확산을 효과적으로 차단하고, 피해 심각 지역은 특별방제구역으로 지정해 연중 방제 등으로 피해를 최소화하겠다”며 “충남도에서도 광역단위 방제전략을 수립해 피해 정도에 따른 맞춤형 방제를 추진하고, 완충구역을 조성해 재선충병 유입을 차단해 나갈 것”이라고 말했다.

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