“진짜 사장 나와라” 민주노총 ‘원청 교섭’ 내걸고 총파업

전국민주노동조합총연맹(민주노총)이 원청 기업과의 직접 교섭을 요구하며 총파업에 돌입했다.

민주노총은 15일 서울 종로구 동화면세점 앞에서 7·15 총파업대회를 열고 원청 사용자의 교섭 참여를 촉구했다. 지난 3월 시행된 ‘노란봉투법’(개정 노동조합) 취지에 맞게 원청이 하청 노동자와 직접 교섭에 나서야 한다는 요구다. 민주노총은 서울 집회에는 약 1만명이, 전국적으로는 약 10만명의 조합원이 파업에 참여할 것으로 추산했다.

민주노총은 노란봉투법 시행 이후 원청 사업장 400여 곳을 대상으로 교섭을 요구했지만, 교섭이 진행 중인 곳은 4곳에 불과하다고 지적했다. 정부에 법 개정 취지에 맞게 원청교섭이 이뤄질 수 있도록 역할을 해야 한다고 요구했다. 또 특수고용·플랫폼 노동자의 노동자성 인정과 최저임금 적용 확대 등 하반기 입법 과제도 제시했다.

양경수 민주노총 위원장은 대회사에서 “‘진짜 사장이 나와라’, 나의 노동으로 돈을 버는 자들이 책임도 지라는 상식적이고 당연한 요구를 실현시키기 위해 우리는 20여 년을 싸워왔다”며 “개정 노조법이 시행된 뒤 수많은 하청 비정규직 노동자들이 교섭을 요구했지만 원청은 여전히 책임을 회피하고 있다”고 말했다. 정부를 향해서도 “정부 부처와 공공기관조차 원청 교섭에 응하지 않고 있다”며 “모범사용자로 정부부터 교섭장에 나오고, 교섭에 나오지 않는 사업주들을 처벌해야 한다”고 했다.

산하 조직들도 업종별 파업과 집회를 이어간다. 현대차와 한국GM, 기아, 현대모비스 등 금속노조 소속 사업장 노조는 부분파업을 벌인 뒤 지역별 총파업 결의대회에 합류한다. 전국돌봄노동조합은 ‘하루 멈춤의 날’을 선포했고 건설산업연맹과 민주일반연맹, 전국보건의료산업노동조합 등도 총파업에 참여했다.

민주노총은 원청이 교섭에 응하지 않을 경우 하반기에도 투쟁을 이어간다는 방침이다. 금속노조는 이날 총파업대회에서 오는 8월 26일 2차 파업을 예고했고, 전국플랜트건설노조는 8월 총파업을 추진 중이다. 보건의료노조도 오는 23일 산별 동시 파업을 예고한 상태다.