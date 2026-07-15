[속보] 대법원, 김건희 ‘도이치 주가조작’ 상고심 생중계 결정

대법원이 오는 24일 열리는 김건희 여사의 도이치 모터스 주가조작 등 사건 선고공판을 생중계하기로 했다.

대법원 2부(주심 박영재 대법관)는 오는 24일 오후 2시부터 진행되는 김 여사의 자본시장법 위반 등 혐의 사건 선고를 실시간 중계한다고 15일 밝혔다. 법원은 자체 장비로 촬영한 영상을 방송사에 실시간 송출할 예정이다.

김 여사는 2010년 10월~2012년 12월 권오수 전 도이치모터스 회장, 계좌 관리인인 이종호 전 블랙펄인베스트 대표 등과 공모해 시세를 조종해 8억1000만원 상당의 부당이득을 거둔 혐의로 기소됐다. 또 2022년 4~7월 ‘건진법사’ 전성배씨와 공모해 통일교로부터 청탁을 받고 고가의 금품을 받은 혐의, 윤 전 대통령과 공모해 정치 브로커 명태균씨로부터 여론조사 결과를 무상으로 받고 그 대가로 김영선 전 국회의원의 공천을 약속한 혐의도 있다.

1심은 통일교 금품 수수 의혹 관련 일부 혐의만 유죄로 판단해 징역 1년8개월을 선고했다. 2심 재판부는 1심에서 무죄로 판단했던 주가조작 관련 혐의의 일부와 알선수재 혐의를 유죄로 인정해 징역 4년으로 형량을 늘렸다. 항소심에서도 명씨 관련 정치자금법 위반 혐의는 1심과 동일하게 무죄 판단이 유지됐다.

대법원은 당초 이번 사건을 16일에 선고할 예정이었다가 이날 24일로 연기한다고 밝혔다. 앞서 명태균씨가 제공한 여론조사 결과를 무상으로 받은 혐의에 대해 윤석열 전 대통령이 1심에서 유죄를 선고받자, 민중기 특별검사팀(특검)은 이 판결 내용을 반영해달라는 취지로 김 여사에 대한 상고심 기일 변경을 신청했다. 대법원이 이날 기일을 바꾸기로 결정하면서 윤 전 대통령 판결도 다시 한번 들여다볼 것으로 전망된다.