‘첫 여성’ 넘어 ‘장기 집권’으로···유리천장 깨고 세계 클래식계 바꾸는 여성 지휘자들

수산나 멜키 17년 만에 서울시향 무대 말비츠·김은선 등 주요 악단서 재신임 잇따라 여성 지휘 비중 14.5%…최상단 장벽은 여전

핀란드 출신의 여성 지휘자 수산나 멜키가 오는 23~24일 서울 롯데콘서트홀 무대에 서울시향과 함께 오른다. 연주곡은 슈베르트 교향곡 9번 ‘그레이트’와 버르토크 피아노협주곡 3번. 2009년 서울시향 현대음악 시리즈 ‘아르스 노바’에서 피에르 불레즈, 진은숙의 작품을 지휘한 지 17년 만이다. 당시 현대음악 권위자로 이름을 알렸던 멜키는 이후 헬싱키 필하모닉 첫 여성 상임지휘자로 7년간 악단을 이끌었다. LA필에서는 수석 객원지휘자로 활동하며 세계 정상급 지휘자로 자리 잡았다. 그의 행보는 최근 세계 음악계에서 벌어지고 있는 여성 지휘자들의 변화를 압축해 보여준다. 한두 차례 초청받는 객원을 넘어 악단의 방향과 색깔을 장기적으로 만들어가는 리더가 되고 있는 것이다.

여성 지휘자의 활약이 새로운 현상은 아니다. 마린 올솝, 시몬 영, 멜키 등은 오래 전부터 주요 악단과 오페라극장의 지휘대에 섰다. 최근 변화는 소수 개척자의 예외적 성취로 여겨졌던 현상이 여성 지휘자들의 리더십 확대로 나타나고 있다는 점이다.

변화의 근거는 재신임에서 뚜렷이 드러난다. ‘첫 여성’이라는 상징적 인선을 넘어 실제 협업의 성과를 바탕으로 장기적인 신뢰를 얻고 있다. 독일 지휘자 요아나 말비츠(39)는 2023~2024 시즌 베를린 콘체르트하우스 오케스트라 수석 지휘자 겸 예술감독으로 취임했다. 베를린의 주요 오케스트라를 이끄는 첫 여성 수장이 된 그는 당초 계약이 2028~2029 시즌까지였으나 최근 2032~2033 시즌까지 임기가 연장됐다. 2019년 네덜란드 라디오 필하모닉 오케스트라 상임 지휘자로 취임했던 카리나 카넬라키스(44)는 두 차례 재계약을 거쳐 임기가 2030~2031 시즌까지 늘어났다.

2021년 샌프란시스코 오페라 100년 역사상 첫 여성 음악감독으로 취임했던 김은선(45)은 당초 5년이었던 계약이 2030~2031 시즌까지로 연장됐다. 샌프란시스코 오페라는 계약 연장의 배경으로 김은선이 이끌어 온 예술적 성과와 관객과의 유대, 극장 전 부문과의 협업 등을 들었다.

새롭게 발탁되는 여성 지휘자들 중에는 30대의 약진이 두드러진다. 홍콩 출신 엘림 찬(39)은 지난 5월 샌프란시스코 심포니 115년 역사상 첫 여성 음악감독으로 선임됐다. 2027~2028 시즌부터 6년 임기를 시작한다. 1989년생인 노르웨이 지휘자 타비타 베르글룬은 지난 3월 노르웨이에서 가장 오랜 역사(261년)를 가진 베르겐 필하모닉 오케스트라의 수석 지휘자로 임명됐다. 베르겐 필은 베르글룬이 1985년 이후 이 오케스트라를 이끄는 첫 노르웨이인이라는 의미도 부여했다.

프랑스 출신 마리 자코(36)도 2026~2027 시즌부터 독일 쾰른 WDR 심포니 오케스트라 수석 지휘자로 취임한다. 이 악단은 크리스토프 폰 도흐나니, 세묜 비치코프, 유카페카 사라스테 등이 이끌었던 독일의 주요 방송교향악단이다. 자코는 또 덴마크 왕립극장 수석 지휘자도 맡고 있다.

지난달엔 한국인 지휘자 양유라(36)가 독일 자를란트 주립극장 총음악감독으로 선임돼 2027년부터 2031년까지 임기를 맡게 된다. 1996년생인 안나 핸들러는 오는 9월부터 북아일랜드 벨파스트를 기반으로 하는 얼스터 오케스트라 수석 지휘자를 맡는다. 또 LA필 상주 지휘자로도 활동한다. 상주 지휘자는 일회성 객원 지휘자가 아닌 매 시즌 프로그램에 참여하고 악단 내부의 예술 활동에도 관여하는 장기 파트너로 보면 된다.

인선의 폭은 넓어졌지만 숫자로 보면 격차는 여전히 크다. 공연정보 사이트 바흐트랙의 집계를 보면 2025년 관현악 공연 중 여성이 지휘한 비율은 14.5%였다. 2024년의 13%보다 1.5% 포인트 늘어난 정도다. 가장 바쁜 지휘자 50명 중 여성 지휘자는 7명 뿐이다. 상위 20명에는 한 명도 없었다. 여성 지휘자 후보군이 두터워지고 있지만 최상단 장벽까지 무너진 것은 아니라는 뜻이다.

2024년 4월 뉴욕 메트로폴리탄 오페라(이하 메트)에 옥사나 리니우, 스페란차 스카푸치, 마린 올솝, 시안 장 등 여성 지휘자 4명이 한 주 동안 잇따라 지휘봉을 잡았다. 메트가 문을 연 1883년부터 2016년까지 133년간 지휘대에 선 여성이 모두 4명이었다. 한 주 동안 무대에 선 여성 지휘자 숫자와 앞선 133년간 무대에 올랐던 여성 지휘자 숫자는 같았다. 2024년의 변화가 얼마나 놀라운지, 그간의 벽이 얼마나 공고했던지를 보여주는 사례다. 2016년 메트 무대에 네번째로 올랐던 여성 지휘자가 멜키였다.