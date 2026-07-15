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‘록스타’로 돌아온 권진아 “거식증 등 자기혐오 이야기 담아···같은 고민하는 이들에게 위로 되길”

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본문 요약

감미로운 발라드로 사랑받아온 싱어송라이터 권진아가 강렬한 밴드 사운드를 앞세운 '록스타'로 돌아왔다.

이전 앨범에서도 수록곡을 통해 밴드 사운드의 곡을 여럿 선보인 바 있다.

그는 "마음 깊은 이야기를 할 때, 전자 기타의 거친 디스토션 소리가 가장 정서를 잘 표현해 주는 것 같다"며 "작년에 발매한 정규 앨범이 대중에게 친숙하게 다가갈 수 있는 발라드, 리듬 앤드 블루스곡이 위주가 됐다면 이번에는 정말 제가 하고 싶은 이야기를 하겠다는 마음에 록 장르를 선택하게 됐다"고 말했다.

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‘록스타’로 돌아온 권진아 “거식증 등 자기혐오 이야기 담아···같은 고민하는 이들에게 위로 되길”

입력 2026.07.15 16:59

  • 서현희 기자

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가수 권진아가 15일 서울 마포구 NOL 씨어터 합정 동양생명홀에서 열린 세번째 미니앨범 ‘세이브 미’(SAVE ME) 발매기념 쇼케이스에서 신곡 무대를 선보이고 있다.연합뉴스

가수 권진아가 15일 서울 마포구 NOL 씨어터 합정 동양생명홀에서 열린 세번째 미니앨범 ‘세이브 미’(SAVE ME) 발매기념 쇼케이스에서 신곡 무대를 선보이고 있다.연합뉴스

감미로운 발라드로 사랑받아온 싱어송라이터 권진아가 강렬한 밴드 사운드를 앞세운 ‘록스타’로 돌아왔다. “마음 가장 깊은 이야기는 록으로 해야 했다”는 그는 신곡에서 자기혐오와 거식증 등 자신의 가장 내밀한 이야기를 꺼냈다.

15일 서울 마포구 NOL 씨어터 합정 동양생명홀에서 열린 세 번째 EP <세이브 미> 발매 기념 쇼케이스에서 권진아는 어쿠스틱 기타 대신 검은색 전자기타를 품에 안았다. 그는 “이번 앨범을 통해 이전부터 해오고 싶었던 자기혐오라는 주제를 말해보고 싶었다”며 “이 시대를 살아가는 한 사람으로서 비슷한 고민을 하는 이들에게 똑같은 사람이 여기 있다고 말해주고 싶다”고 말했다.

권진아가 록 장르를 시도하는 건 처음이 아니다. 이전 앨범에서도 수록곡을 통해 밴드 사운드의 곡을 여럿 선보인 바 있다. 그는 “마음 깊은 이야기를 할 때, 전자 기타의 거친 디스토션 소리가 가장 정서를 잘 표현해 주는 것 같다”며 “작년에 발매한 정규 앨범이 대중에게 친숙하게 다가갈 수 있는 발라드, 리듬 앤드 블루스(R&B)곡이 위주가 됐다면 이번에는 정말 제가 하고 싶은 이야기를 하겠다는 마음에 록 장르를 선택하게 됐다”고 말했다.

가수 권진아. 어나더레이블 제공

가수 권진아. 어나더레이블 제공

타이틀곡 ‘몬스터’는 강한 전자기타 소리를 앞세운 록 음악이다. 권진아는 이 노래를 자신이 겪었던 자기혐오를 가장 직접적으로 담아낸 곡이라고 설명했다. “거울 속의 난/ 사랑받지 못한 괴물인 줄 알았어 … 살아가야만 해 / 이토록 엉망인 채 나”라는 가사에는 자기혐오를 마주하더라도 삶으로 나아가자는 희망을 담았다.

“어렸을 때 데뷔를 하면서 제 얼굴도 몸매도 목소리도 싫었어요. 거기서 벗어나는 가장 빠른 방법이 다이어트였고 그러다 보니 체형 강박에 오랫동안 시달렸죠. 거식증과 폭식증도 앓았고요.” ‘몬스터’의 뮤직비디오에는 폭식과 구토를 반복하는 등 자기혐오와 식이장애에 관한 장면들이 담겼다. 권진아는 “저를 늘 따라다닌 자기혐오 이야기에서 식이장애 이야기는 빼놓을 수 없었다”고 밝혔다.

<세이브 미>에는 권진아가 직접 작사·작곡한 다섯 곡이 수록됐다. 록밴드 더 픽스의 베이시스트이자 프로듀서인 황현조가 함께한 이번 앨범은 그의 앨범 중 처음으로 전곡이 록 장르로 구분된다. 노랫말도 이전 앨범보다 더 솔직하고 반항적인 뉘앙스를 담았다. 첫 트랙 ‘후 캔 체인지’로 세상의 질서와 순응을 거부하는 이방인의 이야기를, 앨범 제목을 뒤집은 마지막 곡 ‘돈 세이브 미’는 디스토피아 같은 세계에서 순응이 아닌 도전으로 구원을 만들어내자는 이야기다.

올해로 데뷔 10주년을 맞은 권진아는 앞으로도 장르의 경계를 넓혀갈 계획이다. 그는 “록스타로 변신해보니 앞으로 해왔던 것보다 할 게 더 많다는 생각이 들었다”며 “록은 물론이고 R&B, 잔잔한 어쿠스틱 팝 앨범, 리메이크 앨범 등 다양한 작업을 해보고 싶다”고 말했다.

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