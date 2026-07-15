창간 80주년 경향신문

축구 스타 홀란 착용 머리끈 춘천지역 기업이 생산···‘끄네끼’ 제품 관심 증폭

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

2026 북중미 월드컵에서 활약한 노르웨이 축구 대표팀의 공격수 엘링 홀란이 착용한 머리끈이 강원 춘천지역의 한 기업이 생산한 제품으로 알려지면서 관심을 끌고 있다.

15일 춘천시 등에 따르면 홀란이 월드컵 기간 경기마다 착용한 머리끈은 춘천 남산산업단지 입주기업인 두지에서 생산한 '끄네끼'란 제품이다.

이 제품은 격렬한 움직임과 땀에도 쉽게 늘어나거나 흘러내리지 않는 내구성과 착용감을 갖춘 것이 특징이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

축구 스타 홀란 착용 머리끈 춘천지역 기업이 생산···‘끄네끼’ 제품 관심 증폭

입력 2026.07.15 17:10

  • 최승현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
2026 월드컵 8강전 노르웨이와 잉글랜드의 경기에서 홀란이 머리를 묶는 모습. AFP=연합뉴스

2026 월드컵 8강전 노르웨이와 잉글랜드의 경기에서 홀란이 머리를 묶는 모습. AFP=연합뉴스

2026 북중미 월드컵에서 활약한 노르웨이 축구 대표팀의 공격수 엘링 홀란이 착용한 머리끈이 강원 춘천지역의 한 기업이 생산한 제품으로 알려지면서 관심을 끌고 있다.

15일 춘천시 등에 따르면 홀란이 월드컵 기간 경기마다 착용한 머리끈은 춘천 남산산업단지 입주기업인 두지에서 생산한 ‘끄네끼(KKNEKKI)’란 제품이다.

이 제품은 격렬한 움직임과 땀에도 쉽게 늘어나거나 흘러내리지 않는 내구성과 착용감을 갖춘 것이 특징이다.

끄네끼는 경남 함양이 고향인 조현태 대표가 개발한 브랜드로, 실이나 끈을 말하는 경상도 방언에서 유래됐다.

조 대표는 2015년 노르웨이 기업 본뎁(BONDEP)과 라이선스 계약을 맺고 유럽 시장에 진출했다.

2023년 유통 상표권을 넘긴 이후에도 독점권과 핵심 기술을 바탕으로 춘천 공장에서 제품을 생산하고 있다.

조 대표는 영국 프리미어리그 경기에서 뛰던 홀란이 자신의 제품을 사용하는 모습을 확인한 뒤 그가 활약하는 맨체스터 시티 유니폼 색상에 맞춘 맞춤형 머리끈을 제작해 전달했다.

월드컵을 맞아 홀란이 직접 고른 색상을 적용한 ‘홀란 에디션’은 품절될 정도로 인기를 끌고 있다.

춘천시는 이번 사례를 계기로 산업단지 입주기업의 해외 판로 개척과 글로벌 마케팅 지원을 확대할 방침이다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글