축구 스타 홀란 착용 머리끈 춘천지역 기업이 생산···‘끄네끼’ 제품 관심 증폭

2026 북중미 월드컵에서 활약한 노르웨이 축구 대표팀의 공격수 엘링 홀란이 착용한 머리끈이 강원 춘천지역의 한 기업이 생산한 제품으로 알려지면서 관심을 끌고 있다.

15일 춘천시 등에 따르면 홀란이 월드컵 기간 경기마다 착용한 머리끈은 춘천 남산산업단지 입주기업인 두지에서 생산한 ‘끄네끼(KKNEKKI)’란 제품이다.

이 제품은 격렬한 움직임과 땀에도 쉽게 늘어나거나 흘러내리지 않는 내구성과 착용감을 갖춘 것이 특징이다.

끄네끼는 경남 함양이 고향인 조현태 대표가 개발한 브랜드로, 실이나 끈을 말하는 경상도 방언에서 유래됐다.

조 대표는 2015년 노르웨이 기업 본뎁(BONDEP)과 라이선스 계약을 맺고 유럽 시장에 진출했다.

2023년 유통 상표권을 넘긴 이후에도 독점권과 핵심 기술을 바탕으로 춘천 공장에서 제품을 생산하고 있다.

조 대표는 영국 프리미어리그 경기에서 뛰던 홀란이 자신의 제품을 사용하는 모습을 확인한 뒤 그가 활약하는 맨체스터 시티 유니폼 색상에 맞춘 맞춤형 머리끈을 제작해 전달했다.

월드컵을 맞아 홀란이 직접 고른 색상을 적용한 ‘홀란 에디션’은 품절될 정도로 인기를 끌고 있다.

춘천시는 이번 사례를 계기로 산업단지 입주기업의 해외 판로 개척과 글로벌 마케팅 지원을 확대할 방침이다.