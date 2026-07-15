“하루아침에 사라진 일터, 정부는 즉각 개입하라”…홈플러스 노동자 청와대 앞 ‘총궐기’

홈플러스가 자금 고갈을 이유로 전 점포 영업을 임시 중단한 가운데 홈플러스 노동자들이 15일 청와대 앞에 모여 정부의 즉각적인 개입을 촉구했다. 노란 조끼를 입은 홈플러스 업계 노동자들은 “투기자본 방치한 정부를 방치한다”, “10만 실업대란 정부가 책임져라” 등의 구호를 외쳤다. 집회에 참여한 여당 국회의원은 다음날 자금 지급 관련 문제가 해결될 가능성을 시사했다.

더불어민주당 을지로위원장인 민병덕 의원은 이날 서울 종로구 청와대 사랑채 앞에서 열린 ‘홈플러스 노동자·상인 총궐기대회’에서 “내일 메리츠(금융그룹)가 이사회를 열어 메리츠가 2000억원을 빌려주고 이에 대해 MBK(파트너스)와 김병주 회장이 연대보증하게 될 것으로 보인다”라고 말했다.

민 의원은 그러면서 “내일 2000억원이 들어오는 게 결정되면 (사태가) 끝난 게 아니다”라며 “살아날 수 있는 최소한의 마중물이 온 것이니 살아내기 위한 모든 걸 같이 하자”고 말했다. 그는 “홈플러스 관계자 10만명의 민생을 살리기 위해 전국민이 홈플러스 물건을 팔아주자고 우리가 운동해야 홈플러스가 살아날 수 있다”고 했다.

민주노총 서비스연맹 마트산업 노동조합은 이날 총궐기대회를 주최하며 홈플러스 대주주인 MBK파트너스에 대한 책임 추궁과 정부의 즉각적인 대책 마련을 촉구했다. 이날 청와대 앞에는 주최 추산 1000여명의 홈플러스 입점 점주와 노동자가 모였다.

강우철 홈플러스 공동대책위원회 공동대표는 “전국 120개 넘던 매장이 기업회생 1년여 만에 단 한 곳도 문을 열지 않게 됐다”며 “이제는 정말 정부가 나서야 한다”고 했다. 안수용 마트노조 홈플러스지부장은 “IMF 이후 최대의 실업 사태가 예상됨에도 불구하고 정부는 그대로 방치하고 있다”며 “자본시장에 수십만의 삶을 던져놓고 오롯이 시간만 보내고 있다”고 말했다.

노동자들은 정부의 적극적인 개입이 필요하다고 말했다. 홈플러스 금천점에서 18년간 근무했다는 김양순씨(57)는 “아이가 유치원생일 때부터 직장인이 될 때까지 일했다”고 말하며 눈시울을 붉혔다. 그는 “이틀 전 출근했는데 문이 닫혀있었다. 그 마음은 설명 못한다”며 “정부 개입이 진작 이뤄졌어야 하는 것 아니냐”고 말했다. 이동익 마트노조 인천부천본부 사무국장은 “이미 대규모 실업이 발생했는데 정부는 방치하고 있다”며 “그간 정부가 돕겠다, 개입하겠다 말한 게 다 거짓말이 되는 것”이라고 했다.

채희재 홈플러스 중계점 점주는 “잘못한 사람이 아니라 법을 믿고 계약한 우리 소상공인, 법을 믿고 근로한 우리 노동자가 모든 피해를 감당해야 하는 현실이 맞냐”고 외쳤다. 이어 “우리는 특혜를 바라는 것이 아니다. 성실하게 살아온 국민이 외면받지 않는 나라를 바란다”고 하자 참가자들은 “맞습니다!”라며 호응했다. 일부 참가자는 눈물을 흘렸다.

현재 홈플러스 본사는 운영자금 고갈을 이유로 지난 13일부터 전국 대형마트 67개 점포에 임시 휴업을 결정한 상태다. 마트노조는 내일부터 매일 저녁 청와대 앞에서 촛불 집회를 이어갈 계획이라고 밝혔다. 민주당은 오는 27일 국회 정무위원회에서 홈플러스 사태 청문회를 열기로 했다. 청문회 대상은 MBK파트너스와 메리츠금융그룹 등이 될 전망이다.