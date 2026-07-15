“AI 시대 원년, 혁신하는 대한민국 돼야”…한경협 제주포럼 개막

15일부터 나흘간…‘AI 강국으로의 대도약’ 주제

한국경제인협회(한경협)가 15일부터 18일까지 나흘간 제주에서 ‘2026년 한경협 경영자 제주하계포럼’을 연다.

‘대한민국, AI 강국으로의 대도약’을 주제로 열리는 이번 포럼에는 기업인 400여명이 참가해 AI 시대 기업의 생존 전략과 미래 경영 방향을 모색한다.

류진 한경협 회장은 개회식 환영사에서 “올해 5월 교황께서 ‘인류문명이 AI 시대로 접어들었다’고 선포한 것처럼, 2026년은 역사적인 AI 시대의 원년”이라며 “제조업과 디지털 기반이 탄탄하고 반도체 경쟁력을 갖춘 우리나라도 이제 ‘잘 만드는 대한민국(Made in Korea)’을 넘어 ‘혁신 잘하는 대한민국(Innovated in Korea)’으로 나아가야 한다”고 밝혔다. 이를 위해 “제조업의 AI 전환을 중심으로 서비스 산업과 에너지 혁신을 묶어 차세대 성장동력을 만들어내야 한다”고 말했다.

개막 강연에서는 최재식 KAIST 지정석좌교수가 ‘AI 전환 시대, 기업은 어떻게 생존하고 선도할 것인가’를 주제로 강연을 펼쳤다. 최 교수는 AI 기술이 기업의 비즈니스 모델과 산업 생태계를 통째로 재편하는 핵심 동력이라 분석하며, 기술 도입과 함께 조직문화, 인재 전략, 데이터 활용 역량을 동시에 혁신해야 한다고 제언했다.

포럼 둘째 날부터는 이세돌 울산과학기술원 특임교수, 백준호 퓨리오사AI 대표, 강석훈 에이블리 대표, 박민준 뤼튼테크놀로지스 AX 대표, 하정우 전 AI미래기획수석 등 AI 분야 전문가들이 대거 나서 리더십, 인프라, 플랫폼, 조직 혁신을 아우르는 AI 전략을 공유한다.