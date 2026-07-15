“AI 대전환 해법 찾는다”…대한상의 제주포럼 개막

대한상공회의소가 15일부터 3박 4일간 일정으로 제주에서 ‘제49회 대한상의 제주포럼’을 연다. 1974년 시작돼 올해로 49회를 맞은 이번 포럼은 국내 최대 규모의 경제계 행사다.

올해 포럼에는 최태원 대한상의 회장을 비롯해 양재생 부산상의 회장, 박윤경 대구상의 회장, 박주봉 인천상의 회장 등 전국상의 회장단이 참석했다. 박승희 삼성전자 사장, 이형희 SK 부회장, 신승규 현대자동차 부사장, 박준성 LG 부사장 등 국내 대표 기업인 500여명이 대거 모여 한국 경제의 성장 해법을 모색한다.

행사 첫날은 ‘성장의 토대’를 주제로 최태원 회장의 개회사가 진행됐다. 조정식 국회의장이 참석해 기업인들과 소통의 시간을 가졌다. 둘째 날인 16일에는 김정관 산업통상부 장관이 ‘우리 경제의 3대 승부처’를 주제로 미래 시장 선점을 위한 정부 전략과 기업 이정표를 제시한다. 석차옥 서울대 교수, 김형우 트래블월렛 대표, 최홍국 올곧 총괄대표 등도 연단에 오른다.

17일 열리는 3일차 포럼에서는 인공지능(AI)을 집중적으로 다룬다. 최태원 회장은 이재욱 서울대 AI연구원장, 반도체 전문가 권석준 성균관대 교수와 함께 대담을 진행한다. 전통 제조업의 AI 중심 전환(AX) 방법부터 AI 시대 교육 방식까지 폭넓게 논의할 예정이다. 대담은 대한상의 공식 유튜브 채널에서 당일 오전 9시 10분부터 실시간 생중계된다.

마지막 날에는 최휘영 문화체육관광부 장관이 K-컬처 산업 정책방향을 강연하고, 마강래 중앙대 교수, 정경선 현대해상 부사장, 가수 션 등이 사회적 변화와 과제를 제안한다. 강명수 대한상의 회원협력본부장은 “급변하는 경제 환경 속에서 기업인들이 성장의 통찰을 얻어가는 기회가 되길 바란다”고 밝혔다.