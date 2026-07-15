신동빈 롯데 회장 “기본에 충실한 ‘본원적 경쟁력’ 강화하자”

신동빈 롯데 회장이 2026년 하반기 VCM((Value Creation Meeting·옛 사장단 회의)에서 ‘본원적 경쟁력 강화’를 강조했다. 성숙기에 접어든 그룹의 핵심사업이 새로운 성장 추진 동력을 얻기 위해 업의 기본에 충실한 본원적 경쟁력 확보가 필요하다는 판단에서다.

신 회장은 15일 롯데월드타워에서 열린 이날 회의에서 지난 상반기를 돌아보며 그룹 전반적인 실적은 개선됐지만 아직 외부 자본시장의 시각은 냉정하다고 평가했다. 이어 하반기에는 글로벌 지정학적 이슈로 인한 불확실성은 확대되고, 인공지능(AI) 에이전트를 포함한 기술발전의 속도는 가속화될 것으로 예측했다.

신 회장은 지난 10년간 그룹의 사업 경쟁력이 정체된 점을 우려하며 ‘선택과 집중’ ‘끊임없는 개선과 혁신’ ‘경영 기본에 충실’을 주요 키워드로 본원적 경쟁력 강화의 중요성을 재차 강조했다.

신 회장은 “그룹의 전략방향에 맞지 않는 비핵심사업의 효율화를 통해 수익성과 경쟁력을 확보해야 한다”며 “글로벌 경쟁력 강화를 위해 핵심 브랜드 중심의 가치 제고하자”고 당부했다. 또 “고객중심과 수익창출 등 경영의 기본에 충실해야 한다”며 “투자에 있어 철저한 타당성과 수익성 검증 후 재무건전성을 고려한 범위 내에서 집행할 것”을 주문했다.

신 회장은 전통산업의 혁신 사례를 소개와 함께 지속성장을 위한 그룹 내 혁신의 필요성을 강조하며 회의를 마무리했다. 신 회장은 “전통은 한계를 가두는 천장이 아닌 새로운 혁신을 위한 출발선이 돼야 한다”며 “CEO는 명확한 비전을 제시하고, 고객관점에서 끊임없이 개선하고, 대담하게 혁신하며 조직을 지속적으로 진화 시켜야 한다”고 말했다.

이번 VCM에서는 신 회장을 비롯해 롯데지주 대표이사 및 실장, 각 계열사 대표 등 80여 명이 상반기 경영 성과를 점검하고, 하반기 목표 달성을 위한 주요 경영 방침을 공유했다. 불확실한 대내외 환경 속에서 수익성 중심 경영을 통한 지속가능한 성장 방안도 면밀하게 논의했다.

VCM 처음으로 미래학자이자 글로벌 경영 컨설턴트인 더그 스티븐스를 해외 연사로 초청해 AI 기술 발전이 기업 경영에 미치는 영향에 주목하고 AI를 업무 전반에 접목해 그룹 경쟁력을 끌어올릴 방안을 모색하기도 했다.