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36대 국민의힘 보좌진협의회 인선 완료 “문턱 낮게, 도움 확실하게”

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국민의힘 보좌진협의회가 15일 운영진 인선을 완료했다.

보좌진권익위원장에는 김준표 보좌관과 윤정인 비서관이 공동으로 임명됐다.

법률지원위원장은 최준서 보좌관·김혜지 선임비서관이 함께 맡는다.

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36대 국민의힘 보좌진협의회 인선 완료 “문턱 낮게, 도움 확실하게”

입력 2026.07.15 18:34

  • 박순봉 기자

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국민의힘 보좌진협의회(국보협)가 15일 운영진 인선을 완료했다. 36대 국보협은 지난 2일 박현영 회장(정동만 의원실) 선출과 함께 임기를 시작했다.

박현영 36대 국민의힘 보좌진협의회 회장이 지난 2일 국회 의원회관 제 2소회의실에서 선출 직후 소감을 말하고 있다. 국보협 제공

박현영 36대 국민의힘 보좌진협의회 회장이 지난 2일 국회 의원회관 제 2소회의실에서 선출 직후 소감을 말하고 있다. 국보협 제공

국보협은 이날 보도자료를 통해 “박현영 회장의 슬로건인 ‘문턱은 낮게! 도움은 확실하게!’를 실천해 동료 보좌진의 권익 증진을 위해 일할 수 있는 인선에 중점을 뒀다”며 운영위원단 및 사무차장단 인선을 공개했다.

감사는 조병수 보좌관(이인선 의원실)이, 수석부회장은 최병현 보좌관(조정훈 의원실)이 맡는다. 사무총장은 이승민 보좌관(김은혜 의원실), 수석사무차장에는 김가영 비서관(김건 의원실)과 이신 비서관(권영진 의원실)이 선임됐다.

대변인에는 백경훈 비서관(김용태 의원실)이 임명됐다. 부대변인은 김영성 선임비서관(이철규 의원실), 김태훈 선임비서관(윤용근 의원실), 이찬섭 비서관(김태호 의원실)이 임명됐다.

상설위원회 위원장으로는 이기백 후생복지위원장(강대식 의원실), 윤창혁 교육위원장(김종양 의원실), 김현우 문화체육위원장(엄태영 의원실), 이대우 정책기획위원장(안상훈 의원실), 이정남 수행보좌진위원장(최보윤 의원실)이 임명됐다.

미래세대위원장은 이성준 비서관(김용태 의원실), 여성위원장은 김종미 비서관(박성훈 의원실), 대외협력위원장은 이용남 선임비서관(이종배 의원실)이 맡는다.

보좌진권익위원장에는 김준표 보좌관(김성원 의원실)과 윤정인 비서관(신동욱 의원실)이 공동으로 임명됐다. 법률지원위원장은 최준서 보좌관(김민전 의원실)·김혜지 선임비서관(조지연 의원실)이 함께 맡는다.

박 회장은 “정치와 정책, 현장을 연결하는 동료 보좌진을 위해 일할 운영진 인선에 중점을 뒀다”며 “문턱을 낮추고 도움은 확실하게 이어질 수 있도록 여야 보좌진협의회, 당 지도부, 국회사무처와 소통해 나갈 것”이라고 밝혔다.

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