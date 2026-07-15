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홈플러스 긴급자금 2000억 잠정 합의…메리츠 2000억 대출, MBK 전액 보증 가닥

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본문 요약

홈플러스 대주주인 MBK파트너스와 최대 최권자인 메리츠금융그룹이 15일 홈플러스 파산을 막기 위한 2000억원 규모의 긴급운영자금 조달 방안 마련에 잠정 합의했다.

민주당 을지로위원회 소속 김남근 의원은 15일 경향신문과의 통화에서 "홈플러스 회생 방안으로 메리츠가 2000억원을 대출하고 김병주 MBK 회장이 개인 자격으로 2000억원을 보증 서는 안이 잠정적으로 마련됐다"며 "이 안이 오는 16일 메리츠 이사회를 통과하면 오는 27일 예고한 국회 청문회는 유보하겠다"고 밝혔다.

당초 MBK는 메리츠가 제공하는 긴급운영자금 2000억원 중 1000억원에 대해서만 연대 보증을 서겠다는 입장을 고수해왔다.

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홈플러스 긴급자금 2000억 잠정 합의…메리츠 2000억 대출, MBK 전액 보증 가닥

입력 2026.07.15 19:06

수정 2026.07.15 19:14

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홈플러스 전 매장의 영업 임시 중단 사흘째인 15일 청와대 사랑채 앞에서 홈플러스 노동자와 상인들이 총궐기대회를 열고 정부 책임을 촉구하고 있다. 강윤중 선임기자

홈플러스 전 매장의 영업 임시 중단 사흘째인 15일 청와대 사랑채 앞에서 홈플러스 노동자와 상인들이 총궐기대회를 열고 정부 책임을 촉구하고 있다. 강윤중 선임기자

홈플러스 대주주인 MBK파트너스와 최대 최권자인 메리츠금융그룹이 15일 홈플러스 파산을 막기 위한 2000억원 규모의 긴급운영자금 조달 방안 마련에 잠정 합의했다. 메리츠가 2000억원을 대출하고 김병주 MBK 회장이 개인 자격으로 2000억원 전액에 대한 연대 보증을 서는 방식이 유력하다. 더불어민주당 을지로위원회가 중재에 나선 결과다.

민주당 을지로위원회 소속 김남근 의원은 15일 경향신문과의 통화에서 “홈플러스 회생 방안으로 메리츠가 2000억원을 대출하고 김병주 MBK 회장이 개인 자격으로 2000억원을 보증 서는 안이 잠정적으로 마련됐다”며 “이 안이 오는 16일 메리츠 이사회를 통과하면 오는 27일 예고한 국회 청문회는 유보하겠다”고 밝혔다.

당초 MBK는 메리츠가 제공하는 긴급운영자금 2000억원 중 1000억원에 대해서만 연대 보증을 서겠다는 입장을 고수해왔다. 그러나 민주당 을지로위원회가 중재에 나서면서 한발 물러선 것으로 풀이된다.

민주당은 27일 국회 정무위원회를 열고 ‘홈플러스 사태’에 대한 청문회를 열겠다고 예고했다. 다만 홈플러스에 긴급운영자금 지급 방안이 결정된다면 예정된 긴급 청문회를 연기하기로 했다.

앞서 서울회생법원은 지난 3일 홈플러스 회생 절차 폐지를 결정했다. 서울회생법원은 홈플러스가 회생절차를 다시 진행하려면 즉시 항고 기한인 오는 20일까지 2000억원 규모의 긴급 운영자금 조달 방안을 마련해야 한다는 조건을 제시했다. 홈플러스는 지난 13일부터 전국 모든 점포 영업을 중단한 상태다.

홈플러스가 2000억원 마련 방안을 토대로 항고하면 2심 재판부가 회생 절차 폐지 결정을 번복할지 심사하게 된다. 홈플러스가 파산할 경우 홈플러스 임직원 1만2000명과 입점업체, 납품업체 관계자 수만 명이 생계를 위협받는다.

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