현대차 전주공장 원·하청 함께 멈췄다

금속노조 1차 총파업 돌입···전북 6000명 등 전국 8만5000명 참여

전국금속노동조합(금속노조)이 15일 전국 동시 총파업에 돌입했다. 현대자동차 전주공장에서는 원청 정규직과 하청 비정규직 노동자들이 함께 생산라인을 멈추고 원청의 교섭 책임 인정을 요구했다.

금속노조는 이날 쟁의 지침에 따라 주야간 교대 조별로 각각 4시간씩, 모두 8시간의 시한부 파업을 벌였다. 노동위원회 조정 절차를 마치지 못해 쟁의권을 확보하지 못한 사업장들도 노조 총회와 교육 시간을 활용해 생산을 멈추는 방식으로 투쟁에 동참했다.

금속노조에 따르면 이날 파업에는 현대자동차와 한국지엠 등을 비롯한 전국 사업장 조합원 7만9000명이 참여했다. 여기에 교육과 총회 시간을 활용해 생산을 중단한 6000여명을 포함하면 모두 8만5000여명이 일손을 멈췄다. 조합원들은 전국 11개 지역에서 열린 파업 집회에 참가했다.

전북에서는 전체 조합원 7000여명 가운데 현대차를 비롯한 15개 사업장 소속 6000여명이 파업에 참여했다. 노조 간부와 조합원 500여명은 이날 현대차 전주공장 정문 앞에서 결의대회를 열고 △원청 및 초기업 교섭 보장 △인공지능(AI) 도입에 따른 고용·인권 보호 대책 마련 △금속산업 최저임금 보장 등을 요구했다.

이번 파업의 핵심 쟁점은 원청 교섭이다. 현대차 전주공장 정규직 노조와 사내하청 비정규직 노조는 ‘2026년 단체교섭 승리’와 ‘원청의 교섭 책임 인정’을 공동 요구안으로 제시했다. 노동계는 실질적인 지배력과 결정권을 가진 원청이 하청 노동자의 노동조건에 결정적인 영향을 미치는 만큼 교섭 당사자로 나서야 한다는 것이다.

하청 부품업체 노동자들의 누적된 불만도 파업 동력을 키우고 있다. 전북지역 금속노조 사업장의 약 80%는 현대차 납품 부품사다. 노조는 현대차·기아가 사상 최대 실적을 이어가는 상황에서도 미국발 관세 장벽과 지정학적 불확실성에 따른 수익성 악화를 이유로 협력업체에 최대 25% 수준의 원가 절감을 요구하고 있다고 주장했다.

노조는 완성차 업체가 대외 변수에 따른 비용 부담과 경영 위험을 협력업체와 하청 노동자에게 전가하고 있다고 비판했다. 반면 사측은 글로벌 경쟁 심화와 통상 환경 변화에 대응하기 위한 경영 효율화가 불가피하다는 입장인 것으로 전해졌다.

노사 간 긴장도는 당분간 이어질 전망이다. 금속노조는 오는 21일 중앙교섭 재개를 시작으로 집중 교섭에 들어간다. 교섭 과정에서 사측의 진전된 제시안이 나오지 않으면 오는 8월 26일 2차 총파업, 9월 2일 3차 총파업에 차례로 돌입할 계획이다.