오늘날 모든 길은 인공지능(AI)으로 통한다. 기업도 정부도 대학도 온통 인공지능에 몰입 중이다. 우리의 일상도 인공지능이 지배하고 있다. 그것은 보고서나 포스터를 작성할 때 둘도 없는 친구다. 그것은 어쩌면 작가보다 더 작가답고, 화가보다 더 화가답다. 요컨대 인공지능은 빅데이터와 알고리즘, 딥러닝을 통해 놀라운 학습 및 사고 능력을 갖춘, 말 그대로 생각하는 기계다. 그러나 생각하는 기계가 우리를 ‘대신하여’ 생각하면 어떻게 될까? 인간지능은 급속히 쇠퇴하는 반면 인공지능은 무섭게 진화하며 인간 같은 기계가 퇴화한 인류를 지배하게 되지 않을까?



기계가 인간을 지배할 수 있다는 공포는 새로운 것이 아니다. 19세기 초 영국 노동자들은 기계 탓에 일자리를 잃었다고 생각하여 기계 파괴 운동을 벌였다. 이는 러다이트로 불렸는데, 그 이름은 공장주에게 보낸 협박 편지의 명의, 즉 “불의를 바로잡는 군단 사령관 러드”에서 유래했다. 당국은 이 가상의 러드 장군 추종자들을 가차 없이 교수대로 보냈다. 인간과 기계의 불행한 만남은 영화 <터미네이터>에서도 재현되었다. 영화의 설정은 미래에 기계들이 반란을 일으켜 인간을 노예화하자, 인간들이 저항군을 조직하여 기계와 전쟁을 벌인다는 것이다. 기계들은 저항군 사령관의 탄생을 막고자 과거로 살인기계를 보내 사령관 어머니를 제거하려고 하고, 저항군도 어머니를 지키려고 (어머니와 사랑에 빠지게 될) 전사를 파견한다는 스토리는 매력적이다.



러다이트에서 인간이 기계를 파괴한다면, <터미네이터>에서는 기계가 인간을 끝장낸다. 그러나 공히 인간 대 기계라는 단순한 플롯에 기초한다. 진짜 문제가 인간과 인간의 관계에서 비롯되었음은 잘 드러나지 않는다. <터미네이터>에서 인간을 지배하는 인공지능 네트워크를 만든 장본인이 인간이며, 기계 반란에 빌미를 준 것도 인간들의 자기 파괴적 핵전쟁이었음은 지나치듯 언급될 뿐이다. 러다이트도 기계에 대한 인간의 원시적 분노가 아니라 인간에 대한 인간의 지배와 착취에 대한 저항이었다. 러다이트에 가담한 한 모자제조공은 자신이 “귀족정치와 민주정치라는 두 단어”를 모르는 사람과는 사귀지 않았다고 말했다. 그는 무작정 기계를 증오한 무식한 사람이 아니었다. 그의 목표는 기계 뒤편의 과두적 귀족정을 타파하고 민주주의로 나아가는 것이었다.



러다이트와 <터미네이터>는 인간과 인간의 문제를 인간과 기계의 문제라는 형태로 제시한다. 이는 문제를 호도하고 은폐할 수 있다. 인공지능과 관련해서도 우리의 선택은 그저 인공적인 것과 인간적인 것 사이에 있지는 않을 것이다. 중요한 것은 인공지능을 통제하는 소수와 그러지 않는 다수의 관계다. 독재 권력과 컴퓨터 권력이 결탁하거나 인공지능이 빅테크 독점기업의 수중에 완벽히 통제된다고 상상해보라. 상상하기 싫은 일이 벌어질지 모른다. 이처럼 진정한 쟁점은 기계의 환상에 가려 잘 보이지 않는 권력관계, 즉 과두제와 민주주의의 관계에 있다.



만일 인공지능이 그토록 특별하고 중요하다면, 우리는 이를 개인이나 소수의 판단과 결정에 맡길 수 없다. 당장 그것을 어떤 속도와 방향으로 발전시킬지에 대한 사회적 합의와 아래로부터의 민주적 관리와 통제가 필요하다. 오늘날 대다수가 인공지능 가속적 발전의 장밋빛 미래를 낙관한다. 반면 당장 그것의 개발을 멈추지 않으면 인류에 재앙이 닥치리라 경고하는 광야의 외침도 있다. 우리는 여전히 선택하고 조절할 수 있다. 인류학자 데이비드 그레이버가 말했듯이, 1970년대만 해도 우둔함의 극치로 보인 컴퓨터는 40년간의 집요한 투자로 “마법의 효율성”을 얻었다. 세상을 지배하는 컴퓨터 권력은 우연히 생긴 게 아니다. 국가적 우선순위를 결정하고 자원을 적절히 배분하는 것은 우리 자신이다. 인류와 인공지능의 미래도 지금 우리의 선택과 결정에 달려 있다.