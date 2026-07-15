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젠슨 황 “SK하이닉스 ADR, 믿을 수 없을 정도로 성공적”

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본문 요약

젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 15일 SK하이닉스의 미국주식예탁증서 나스닥 상장을 두고 "믿을 수 없을 정도로 성공적"이라고 호평했다.

황 CEO는 이날 사토미 하루노리 세가 CEO와 이리마지리 쇼이치로 전 사장, '버추어 파이터' 개발자 스즈키 유 등과 만나 3D 그래픽을 선도한 일본 게임업계가 없었다면 엔비디아와 지금의 AI 기술도 없었을 것이라고 평가했다.

황 CEO는 이날 행사를 마친 후 간다역 인근 돼지고기 꼬치구이 전문점으로 자리를 옮겨 일본 공급망 관련 기업 관계자들과 '꼬치 회동'을 가졌다.

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젠슨 황 “SK하이닉스 ADR, 믿을 수 없을 정도로 성공적”

입력 2026.07.15 19:55

  • 조형국 기자

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젠슨 황 엔비디아 CEO가 15일 일본 도쿄에서 식당으로 이동하고 있다. 로이터연합뉴스

젠슨 황 엔비디아 CEO가 15일 일본 도쿄에서 식당으로 이동하고 있다. 로이터연합뉴스

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 15일 SK하이닉스의 미국주식예탁증서(ADR) 나스닥 상장을 두고 “믿을 수 없을 정도로 성공적”이라고 호평했다.

황 CEO는 이날 일본 도쿄 아키하바라에서 열린 엔비디아와 일본 게임 회사 세가(SEGA)의 파트너십 30주년 기념 이벤트에서 연합뉴스의 질의에 “매우 기쁘다”며 이같이 밝혔다.

SK하이닉스는 엔비디아에 고성능 HBM(고대역폭 메모리)을 공급하는 핵심 파트너다. 황 CEO의 호평은 ADR 나스닥 상장에 따른 투자금 유입이 엔비디아의 AI 생태계 확장에 긍정적일 것이라는 기대에 따른 것으로 보인다.

SK하이닉스 ADR은 상장 후 3거래일째인 14일(현지시간) 27.29% 급등했다.

황 CEO는 오는 16일 일본 정부와 대규모 인공지능(AI) 협력에 대해 발표할 계획이라고 했다. 그는 “내일은 일본 AI의 시작점이라고 할 수 있다”며 일본 대기업들과 다각도의 협력을 발표할 계획이라고 말했다.

황 CEO는 이날 사토미 하루노리 세가 CEO와 이리마지리 쇼이치로 전 사장, ‘버추어 파이터’ 개발자 스즈키 유 등과 만나 3D 그래픽을 선도한 일본 게임업계가 없었다면 엔비디아와 지금의 AI 기술도 없었을 것이라고 평가했다.

황 CEO는 이날 행사를 마친 후 간다역 인근 돼지고기 꼬치구이 전문점으로 자리를 옮겨 일본 공급망 관련 기업 관계자들과 ‘꼬치 회동’을 가졌다.

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