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맑은 하늘 어느 오후

입력 2026.07.15 20:04

수정 2026.07.15 20:06

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  • 임의진 시인

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[임의진의 시골편지]맑은 하늘 어느 오후

니체의 <자라투스트라 어록집>에 나오는 지혜자의 노래야. “무화과 열매가 나무에서 떨어지고 있다. 그 열매의 달콤함, 그리고 향기로움이란! 그 열매가 떨어지면 붉은 껍질은 터진다. 나는 무르익은 무화과 열매처럼, 나의 가르침이 너희들에게 떨어지리라. 나의 벗이여, 그것의 즙과 그것의 향기로운 살을 먹어보아라. 맑은 하늘 어느 오후에, 그것이 우리 곁에 떨어지고 있다.” 복숭아가 잘 익어 맛나고, 무화과도 날로 굵직하게 익어가는데 태풍과 장맛비가 닥쳤다. 장마는 땅을 더럽히지만 하늘만큼은 맑게 만들지. “비가 오면 하늘이 맑아진다. 하늘이 맑아지면 땅이 더러워진다. 땅이 더러워지면 물이 탁해진다. 강물이 탁해지면 바다가 상한다. 하늘 꼭대기가 바다 바닥까지 내려간다.” 이문재 시인의 시 ‘맑은 하늘 어느 오후’는 간절한 바람이 담긴 기도문 같다.

지난주 폭우에 손님방 비가 샜어. 벽을 타고 빗물이 방 안으로 줄줄. 저번 주간 후배가 하룻밤 단잠을 자고 갔는데 그때 아니어서 다행이다. 아이고야 성가셔라~ 전통 기와지붕이라 더 문제야. 요새 전문가가 어딨나. 사다리를 걸고 서너 차례 올라다니며 단도리. 방비를 임시로 했다만, 또 비가 억수로 와봐야 알겠지. 보통 기와집은 비가 새기 시작하면 골치 아프게 일이 꼬이는 법. 맑은 하늘만 날마다 있길 빌어야지. 행여 집을 비운 사이 들이닥친 빗물에 수영장이 될지도 몰라. 맑다는 건 마음조차 개운하게 맑아야 맑음이겠다. 속이 흐리면 세상살이 날마다 장마통. 시골도 주택이 사라지고 아파트나 빌라 단지가 날로 늘어간다. 여름살이 겨우살이 낡은 주택에 지치고 고생한 주민들이 하나둘 죄다 대피 중인가.

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