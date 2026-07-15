창간 80주년 경향신문

휴가에서 생긴 일

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

휴가에서 생긴 일

입력 2026.07.15 20:04

수정 2026.07.15 20:06

펼치기/접기
  • 신새벽 민음사 편집자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가

여름휴가를 위한 책을 추천해볼까요. 팟캐스트 피디님이 던진 이야깃거리에 행복한 고민에 빠졌다. 내가 추천자라니, 정말 잘 골라야 하겠는데. 복길의 K팝 에세이 <펑펑>을 녹음 직전까지 끼고 다니다가 막상 휴가에는 다른 책을 찾게 되었다.

오랜만에 장편소설을 읽어야겠다. 푹 빠져들 작품이면 좋겠다. 시대와 언어권이 먼 작가로, 회사 책은 제외하고. 얼마 전 친구가 추천한 미국 소설가가 떠올랐다. 자신이 가장 좋아하는 문체의 작가인데 같은 이유에서 나도 좋아하리라는 것이었다. 한국에 출간되어 있는 서너 종에서 여가와 어울려 보이는 <스포츠라이터>를 택했다.

과로했던 지난 6월 서울국제도서전에는 그 어느 때보다 많은 인파가 몰렸다. 성인 독서율이 최저에 이른 가운데 강남 코엑스에서 일어나는 일은 미스터리다. 굿즈가 흥행을 이끌었다고 분석되지만 책도 많이 팔렸다. 도서전에서 사들인 책을 다들 쉬면서 읽으면 좋을 텐데.

출판에서 ‘대통령이 휴가지에서 읽은 책’과 같은 추천 리스트는 없어졌다. 극장에서는 여전히 여름 대목을 노리고 블록버스터가 개봉한다. 온라인 쇼핑몰은 대대적으로 바캉스 룩을 제시한다. 화보에 꼭 외국 배경으로 외국 서적을 들고 있는 모델 컷이 있다. 유행하는 홀터넥 블라우스를 입고 한적한 호텔에서 책을 든 모습.

부산 바닷가는 해수욕하는 어린이를 돌보는 어른들, 친구를 던지고 노는 청년들, 바다 수영을 하는 중노년으로 분위기가 한창 무르익었다. 물이 찬 수역에서 펄떡 숭어가 뛰어올랐다. 나는 튜브를 타고 바다에 떠다녔다. 모래사장에서 시원한 맥주를 마셨다. 물에 빠진 나방을 건져주고 온 동행은 철학책을 들고 졸다가 팔이 빨갛게 탔다.

리처드 포드의 1986년작 <스포츠라이터>는 이렇게 시작했다. “내 이름은 프랭크 배스컴, 직업은 스포츠 기자다.” 서른여덟의 배스컴은 소설 판권을 팔아서 뉴저지에 3층 저택을 세우고는 책을 더 쓰지 못하다가 스포츠 기자가 되었다. 스포츠의 매력에 통달한 유능한 기자로서 지금 직업에 만족한다고 강조한다. 그는 냉소에 빠져 있다. 느끼는 바와 다른 말을 하며, 힘들어하는 친구에게 해줄 수 있는 건 없다고 본다. 첫째 아들이 죽고 이혼했으며 새로운 여자를 원하는 그가 정말로 작가 일을 포기했는가가 소설의 미스터리다.

마드라스 셔츠에 치노 바지를 입고 방황하는 이 남자는, 상대방은 1초 만에 파악하면서 자신에 관해서는 몽롱하다. 나는 이런 사람이고 인생은 이런 것이라고, 지금 내가 무슨 말을 하고 있는지 알고 있다고 주장하는 화자에게 반발하고 공감하며 집에 돌아가는 기차에서 결말을 봤다.

부활절까지 사흘 동안 일어난 사건으로 파탄이 날 뻔하다가 배스컴은 약간 다른 사람이 된다. 인생이 우리를 가두고 있는 얇은 막이 있고, 어느 날 그 막에서 갑자기 빠져나오는 순간이 온다. 기분이 좋아진 그때 “당신은 이 빛나는 순간을, 이 차가운 공기를, 이 새로운 생활을, 이 행복한 느낌을 가능한 오래, 아니 영원히 간직하고자 한다”. 책에는 내가 휴가에서 겪은 일이 적혀 있었다. 새로운 생활의 예감이 휴가 뒤의 두려움을 걷어갔다.

신새벽 민음사 편집자

신새벽 민음사 편집자

  • AD
  • AD
  • AD

연재 레터를 구독하시려면 뉴스레터 수신 동의가 필요합니다. 동의하시겠어요?

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 콘텐츠 서비스(연재, 이슈, 기자 신규 기사 알림 등)를 메일로 추천 및 안내 받을수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 〉 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

레터 구독을 취소하시겠어요?

뉴스레터 수신 동의

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

안녕하세요.

연재 레터 등록을 위해 회원님의 이메일 주소 인증이 필요합니다.

회원가입시 등록한 이메일 주소입니다. 이메일 주소 변경은 마이페이지에서 가능합니다.
이메일 주소는 회원님 본인의 이메일 주소를 입력합니다. 이메일 주소를 잘못 입력하신 경우, 인증번호가 포함된 메일이 발송되지 않습니다.
뉴스레터 수신 동의
닫기

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

로 인증메일을 발송했습니다. 아래 확인 버튼을 누르면 연재 레터 구독이 완료됩니다.

연재 레터 구독은 로그인 후 이용 가능합니다.
경향신문 홈으로 이동
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글