기술보증기금 신임 이사장에 권형택 전 HUG 대표이사 임명

기술보증기금은 신임 이사장에 권형택 전 주택도시보증공사(HUG) 대표이사(사진)가 임명됐다고 15일 밝혔다.



임기는 2029년 7월14일까지 3년이다.



권 신임 이사장은 1968년생으로 대구영진고등학교와 서울대 국제경제학과를 졸업하고 미국 미시간대 대학원에서 경영정보학 석사학위를 받았다.



이후 우리은행 투자금융본부와 홍콩상하이은행(HSBC) 상무, 서울도시철도공사 상임이사, 김포골드라인운영 대표이사, HUG 대표이사 등을 지냈다.