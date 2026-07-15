“기술·전술·경기력 모두 부족” 스스로를 먼저 돌아본 음바페

판정·운 탓으로 안 돌리고 ‘인정’ “축구는 계속…실패를 딛고 시작”

완패를 인정했다. 변명은 없었다. 프랑스 축구대표팀 주장 킬리안 음바페는 자신들의 부족함을 먼저 인정했고, 스페인의 경기력이 더 뛰어났다고 평가했다.



프랑스는 15일 미국 텍사스주 알링턴 댈러스 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 준결승에서 스페인에 0-2로 패했다. 이로써 프랑스의 월드컵 3회 연속 결승 진출 도전은 막을 내렸다. 이번 대회 8골을 터뜨리며 프랑스의 4강행을 이끈 음바페 역시 우승 꿈을 접게 됐다.



AP통신에 따르면 음바페는 경기 후 “우리가 원했던 경기를 전혀 하지 못했다. 전술적으로도, 기술적으로도, 경기력 면에서도 모두 부족했다”며 “월드컵 준결승에서 제 역할을 하지 못하면 이길 수 없다”고 말했다.



패배의 원인도 분명하게 짚었다. 음바페는 “스페인은 경기 조율 능력에서 우리보다 뛰어난 팀”이라며 “우리는 전방부터 강하게 압박해 스페인이 특유의 느리고 통제된 리듬을 만들지 못하도록 하는 것이 계획이었다. 하지만 그 압박이 제대로 이뤄지지 않았다”고 돌아봤다.



그는 중원 싸움을 승부처로 꼽았다. 프랑스는 아드리앵 라비오와 오렐리앵 추아메니가 중원을 책임졌지만, 로드리, 다니 올모, 파비안 루이스가 버틴 스페인 미드필드에 주도권을 내줬다. 음바페는 “우리는 계속해서 2 대 3의 수적 열세에 놓였다. 스페인을 상대로 그런 상황은 치명적이었다”며 “그 모든 것이 결국 패배로 이어졌다”고 인정했다.



스페인은 이날 점유율과 경기 운영, 압박, 미드필드 장악력에서 프랑스를 앞섰다. 음바페 역시 상대를 향한 아쉬운 판정이나 운을 이야기하지 않았다. 대신 스페인의 경기력을 인정하며 자신들의 부족함을 먼저 돌아봤다. 결승 진출에는 실패했지만 음바페는 고개를 숙인 채 대회를 마무리하지는 않았다.



그는 “결승에 올라 국민들에게 역사적인 순간을 선사하는 것이 우리의 꿈이었다. 지금 선수단 전체가 말로 표현하기 어려울 만큼 실망하고 있다”면서도 “승리할 때 고개를 들듯 패배했을 때도 고개를 들어야 한다. 축구는 계속된다. 이번 실패를 교훈으로 다시 시작하겠다”고 말했다.



프랑스는 오는 19일 오전 6시 잉글랜드-아르헨티나전 패자와 3·4위 결정전을 치른다.

