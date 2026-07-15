소설가 김중혁 ‘인간의 꿈’ 매매 다룬 SF 미스터리…“창업하는 마음으로 세계관 만들어”

‘뇌파 제어’ 육체거래 범죄 그려

“사람의 내밀한 얘기 담는 소설

AI 시대에도 경쟁자 없을 것”

소설가 김중혁이 4년 만에 펴낸 신작 장편 <꿈이다 아니다>(안온북스)에는 인간의 ‘꿈’을 이용해 돈을 버는 기업 ‘달리’가 등장한다. 이들이 제공하는 ‘갈라 서비스’는 고객이 원하는 꿈을 맞춤형으로 제작해 제공하는 뇌파 제어 시스템이다. 현실의 불안과 스트레스를 잊게 하는 달콤한 꿈을 선사하는 이 서비스는 고가임에도 인기를 끌며 사람들을 중독시킨다. SF 영화 <매트릭스> 시리즈를 떠올리게도 하는 소설 속 가짜 낙원은 인공지능(AI)의 발달로 어쩌면 곧 손에 잡히는 현실이 될지도 모른다. 그래서일까. “정말 창업하는 마음”으로 소설 속 세계관을 구상했다는 작가를 지난 10일 전화로 만났다.



달리는 사람들을 꿈속에 가둬둔 채 이들의 몸을 매매하려는 범죄를 계획한다. 이에 맞서는 경찰 주아연, 아연의 오빠 주이창, 달리의 초기 개발자 한가진의 이야기가 소설의 뼈대를 이룬다.



2023년 시작한 소설은 완성까지 약 3년이 걸렸다. 그의 첫 장편인 <좀비들> 이후 마감에 이렇게 시간이 많이 든 작품은 없었다. 김중혁은 “서술 방식에 고민이 많았다”며 “총 10개 정도의 버전이 있었다. 주아연 1인칭 시점으로도 써보고 주이창 1인칭 시점으로도 썼다. 3인칭으로도 바꿔보다 결국 지금의 방식을 택했다”고 말했다. 다섯 부로 나뉜 소설은 다양한 시점으로 서술돼 있는데, 1부는 주이창과 주아연의 1인칭 시점이 번갈아 등장하고 4부엔 수사관들의 모습을 3인칭으로 그린다.



그는 “꿈이라는 내밀한 세계를 기록하는데, 3인칭으로 하면 마치 다른 사람의 꿈을 엿보는 기분이 들어서 1인칭으로 가야 한다고 생각했다. 다만 주이창 시점에서 쓰면 주아연의 이야기가 헐거워지고 주아연 시점으로 하면 주이창의 이야기가 헐거워졌다. 고민하다 여러 방식을 섞었다”고 말했다.



상상을 뛰어넘는 현실의 기술 발달 역시 고민거리였다. 그가 글을 쓰던 사이 기술은 비약적으로 발달해 사회 전반에 AI 서비스가 일상으로 쓰이기 시작했다. 그는 “기술이 계속 발전하니까 지금 쓰고 있는 이야기가 낡거나 (현실에) 따라잡히진 않을까 하는 걱정을 했다”며 “AI의 진화를 목격하며 글의 방향을 수정하기도 했다. 기본적으로는 디지털 기술이 사람들로부터 어떻게 돈을 빼가는지에 관심이 있었다”고 말했다.



상상의 세계를 떠나 현실 한국에서도 ‘갈라 서비스’가 나타난다면 인기를 끌 수 있을까라는 물음에 그는 “당연히 가능”하다고 말했다. 소설 속 달리의 사업을 “창업하는 마음으로 구상했다”며 “사람들이 ‘갈라 서비스’를 불안을 잠재우기 위해서, 일종의 마취제 같은 용도로 사용하지 않을까 생각한다”고 말했다.



실제 인간 김중혁도 기술의 발전을 긍정하는 쪽에 가깝다. 새로운 기기나 프로그램을 먼저 써보는 것을 즐긴다. 최근엔 자연어 프롬프트로 웹사이트와 애플리케이션을 만드는 ‘바이브 코딩’을 자주 써보고 있다. 그런데 이렇듯 사람들의 시간과 돈을 빼앗는 다양한 즐길거리가 쏟아져 나오는 시대에도 그는 “소설은 경쟁자가 없다”고 말한다.



“다른 모든 장르는 협업을 통해서 만들어지는데, 소설은 거의 유일하게 현재에도 혼자 창작한다. 단점이 많은 방식이지만, 한 사람이 가진 어둡고 내밀한 이야기를 깊이 들어가는 것은 소설밖에 없다는 점에서 더 많은 것들이 나온다고 해도 결국 소설이 그 중심에 있을 것 같다.”

