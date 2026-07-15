록커 변신 권진아 “뒤틀린 내 맘 털어놓기엔 전자기타 디스토션이 딱”

신보 ‘세이브 미’ 발매…자기혐오 등 담아

감미로운 발라드로 사랑받아온 싱어송라이터 권진아가 강렬한 밴드 사운드를 앞세운 ‘록스타’로 돌아왔다. “마음 가장 깊은 이야기는 록으로 해야 했다”는 그는 신곡에서 자기혐오와 거식증 등 자신의 가장 내밀한 이야기를 꺼냈다.



15일 서울 마포구 NOL 씨어터 합정 동양생명홀에서 열린 세 번째 미니앨범 <세이브 미> 발매 기념 쇼케이스에서 권진아는 어쿠스틱 기타 대신 검은색 전자기타를 품에 안았다. 그는 “이번 앨범을 통해 이전부터 해오려던 자기혐오라는 주제를 이야기해보고 싶었다”며 “이 시대를 살아가는 한 사람으로서 비슷한 고민을 하는 이들에게 똑같은 사람이 여기 있다고 말해주고 싶다”고 했다.



권진아가 록 장르를 시도하는 건 처음이 아니다. 이전 앨범에서도 수록곡을 통해 밴드 사운드의 곡을 여럿 선보인 바 있다. 그는 “마음 깊은 이야기를 할 때, 전자기타의 거친 디스토션 소리가 가장 정서를 잘 표현해 주는 것 같다”며 “작년에 발매한 정규 앨범이 대중에게 친숙하게 다가갈 수 있는 발라드, 리듬 앤드 블루스(R&B)곡 위주였다면 이번에는 정말 제가 하고 싶은 이야기를 하겠다는 마음에 록 장르를 선택하게 됐다”고 말했다.



타이틀곡 ‘몬스터’는 강한 전자기타 소리를 앞세운 록 음악이다. 권진아는 이 노래를 자신이 겪었던 자기혐오를 가장 직접적으로 담아낸 곡이라고 설명했다. “거울 속의 난/ 사랑받지 못한 괴물인 줄 알았어 … 살아가야만 해/ 이토록 엉망인 채 나”라는 가사에는 자기혐오를 마주하더라도 삶으로 나아가자는 희망을 담았다.



“어렸을 때 데뷔하면서 제 얼굴도 몸매도 목소리도 싫었어요. 거기서 벗어나는 가장 빠른 방법이 다이어트였고 그러다 보니 체형 강박에 오랫동안 시달렸죠. 거식증과 폭식증도 앓았고요.” ‘몬스터’의 뮤직비디오에는 폭식과 구토를 반복하는 등 자기혐오와 식이장애에 관한 장면들이 담겼다. 권진아는 “저를 늘 따라다닌 자기혐오 이야기에서 식이장애는 빼놓을 수 없었다”고 밝혔다.



<세이브 미>에는 권진아가 직접 작사·작곡한 다섯 곡이 수록됐다. 록밴드 더 픽스의 베이시스트이자 프로듀서인 황현조가 함께한 이번 앨범은 그의 앨범 중 처음으로 전곡이 록 장르다. 노랫말도 이전 앨범보다 더 솔직하고 반항적인 뉘앙스를 담았다. 첫 트랙 ‘후 캔 체인지’로 세상의 질서와 순응을 거부하는 이방인의 이야기를 하고, 앨범 제목을 뒤집은 마지막 곡 ‘돈 세이브 미’는 디스토피아 같은 세계에서 순응이 아닌 도전으로 구원을 만들어내자는 이야기다.



올해로 데뷔 10주년을 맞은 권진아는 앞으로도 장르의 경계를 넓혀갈 계획이다. 그는 “록스타로 변신해보니 앞으로 해왔던 것보다 할 게 더 많다는 생각이 들었다”며 “록은 물론이고 R&B, 잔잔한 어쿠스틱 팝 앨범, 리메이크 앨범 등 다양한 작업을 해보고 싶다”고 말했다.

