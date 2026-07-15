신동빈 회장 “본원 경쟁력 강화해야”

하반기 롯데 VCM 참석 “비핵심사업 효율화, 투자 수익성” 주문

신동빈 롯데그룹 회장이 2026년 하반기 VCM(Value Creation Meeting·옛 사장단 회의)에서 비핵심사업 효율화와 투자의 수익성 검증 등을 통한 ‘본원적 경쟁력 강화’를 주문했다.



신 회장은 15일 롯데월드타워에서 열린 이날 회의에서 지난 상반기를 돌아보며 그룹 전반적인 실적은 개선됐지만 아직 외부 자본시장의 시각은 냉정하다고 평가했다.



신 회장은 지난 10년간 그룹의 사업 경쟁력이 정체된 점을 우려하며 ‘선택과 집중’ ‘끊임없는 개선과 혁신’ ‘경영 기본에 충실’을 주요 키워드로 본원적 경쟁력 강화의 중요성을 재차 강조했다.



특히 신 회장은 “그룹의 전략 방향에 맞지 않는 비핵심사업을 효율화해 수익성과 경쟁력을 확보해야 한다”며 “글로벌 경쟁력 강화를 위해 핵심 브랜드 중심의 가치 제고에 힘쓰자”고 당부했다. 또 “고객 중심과 수익 창출 등 경영의 기본에 충실해야 한다”며 “투자에 있어 철저한 타당성과 수익성을 검증한 후 재무 건전성을 고려한 범위 내에서 집행할 것”을 주문했다.



이어 전통산업의 혁신 사례 소개와 함께 지속성장을 위한 그룹 내 혁신의 필요성을 강조하며 회의를 마무리했다.



신 회장은 “전통은 한계를 가두는 천장이 아닌 혁신을 위한 출발선이 돼야 한다”며 “최고경영자(CEO)는 명확한 비전을 제시하고, 고객 관점에서 끊임없이 개선하고, 대담하게 혁신하며 조직을 지속적으로 진화시켜야 한다”고 말했다.



이번 VCM에서는 VCM 처음으로 미래학자이자 글로벌 경영 컨설턴트인 더그 스티븐스를 해외연사로 초청, 인공지능(AI)을 업무 전반에 접목해 그룹 경쟁력을 끌어올릴 방안을 모색하기도 했다.

