SM벡셀, 드론·로봇용 배터리 시장 진출

기술 개발팀 신설…차세대 ‘모빌리티 전력 솔루션 기업’으로 진화 예고

SM그룹의 계열사인 SM벡셀 배터리사업부문이 차세대 배터리팩과 배터리관리시스템(BMS)을 앞세워 ‘모빌리티 전력 솔루션 기업’으로의 진화를 예고했다.



SM벡셀은 15일 기술연구소에 배터리팩솔루션팀을 신설해, 최첨단 배터리 시장 공략을 위한 중장기 프로젝트를 가동한다고 밝혔다.



산업용 드론부터 휴머노이드 로봇에 필요한 고출력·고밀도 배터리팩의 연구·개발(R&D) 투자를 확대해 최첨단 배터리 시장에 뛰어들겠다는 선언이다.



배터리팩솔루션팀에는 제품의 설계·제작, 평가·분석, 국내외 영업 전문인력과 함께 BMS 회로, 펌웨어, 기구 설계 등을 책임질 인력이 참여할 예정이다. 특히 SM벡셀은 배터리의 전압, 온도, 충전과 수명 상태 등을 실시간 분석해 출력을 제어하고, 이상징후를 조기에 감지하는 BMS에 열 관리와 고안정성 설계를 접목하기 위해 준비하고 있다. 이를 통해 배터리 수명과 안전성을 높여 사용환경에 최적화된 배터리팩을 선보이겠다는 구상이다.



산업군과 제품별 특성에 따라 제품 R&D도 진행할 예정이다. 드론에는 체공 시간 연장과 비행 안정성 제고를 위해 고밀도에도 가벼운 배터리팩을, 휴머노이드 제품에는 다관절 구동에 필요한 고출력과 급속충전이 가능한 배터리팩을 적용하는 식이다. 로봇청소기는 반복 사용에 적합하도록 수명이 긴 배터리를 탑재하고, 서빙용 로봇은 다중이용시설에서 사용되는 만큼 안전에 초점을 맞춰 개발한다.



최세환 SM벡셀 배터리사업부문 대표이사는 “국내 유일 건전지 자체 생산 브랜드로서의 자부심과 그동안 축적해온 배터리 분야 전문성을 바탕으로 신설된 배터리팩솔루션팀을 미래 모빌리티 전력 시스템을 선도하는 중추적 조직으로 키워나갈 계획”이라고 말했다.

