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포스코, 국내 기업 최초 외화채 공개매수…일부 조기 상환

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포스코가 국내 기업 최초로 공개매수를 통해 외화채 일부를 조기 상환했다.

국내 기업이 외화채 공개매수를 시행한 사례는 처음이라고 포스코는 밝혔다.

포스코는 이번 조기 상환으로 외화부채를 안정적으로 관리하고 재무 건전성을 한층 강화하겠다고 했다.

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포스코, 국내 기업 최초 외화채 공개매수…일부 조기 상환

입력 2026.07.15 20:40

수정 2026.07.15 20:41

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  • 손우성 기자

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차입 없이 이자 3100만달러 절감

포스코가 국내 기업 최초로 공개매수를 통해 외화채 일부를 조기 상환했다.

포스코는 15일 공개매수 방식으로 외화채 10억달러 가운데 3억6000만달러를 조기에 상환했다고 밝혔다. 대상 채권은 2023년 발행한 연 5.75% 고정금리 5년 만기 달러채다. 만기는 2028년 1월이다.

재원은 모두 보유 현금으로 마련했고 신규 차입은 없었다고 포스코는 밝혔다. 이번 상환으로 잔액은 6억4000만달러로 줄었다. 포스코는 이번 조치로 만기까지 발생할 이자비용 약 3100만달러를 절감할 수 있게 됐다고 설명했다.

공개매수는 채권 보유자 전원을 대상으로 일정 조건에 따라 채권을 매입하는 방식이다. 개별 투자자와 비공개로 협상하는 방식보다 절차 투명성이 높다는 평가를 받는다. 마이크론과 제너럴일렉트릭(GE) 등 글로벌 기업이 채권 공개매수 제도를 활용하고 있다. 국내 기업이 외화채 공개매수를 시행한 사례는 처음이라고 포스코는 밝혔다.

포스코는 이번 조기 상환으로 외화부채를 안정적으로 관리하고 재무 건전성을 한층 강화하겠다고 했다. 포스코 관계자는 “이번 조기 상환은 금융비용 절감과 부채 관리를 위한 선제 조치”라고 말했다.

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