사용자 의도 파악, 구매 추천 등 실행…AI 검색 시장 ‘독심술’ 경쟁

검색 플랫폼에 AI 개발사까지 ‘고도화’ 공들여

네이버 ‘AI 탭’ 쇼핑·예약 등 연결

구글·다음도 ‘에이전틱 검색’ 지향

생성형 AI 통한 검색 수요 성장세

신뢰성·편의성으로 승부 갈릴 듯

기존의 대표 검색엔진과 생성형 인공지능(AI) 모델들이 앞다퉈 ‘AI 검색’ 고도화에 나서며 검색시장의 주도권을 놓고 경쟁하고 있다. AI 검색은 의도를 추론해 추천·구매 등 일련의 작업까지 수행하는 ‘에이전트형 검색’을 지향한다. 결국 답변의 신뢰성과 이용자 편의성이 더 중요해질 것이라는 분석이 나온다.



네이버는 지난 4월27일 베타 오픈 후 대화형 검색 서비스 ‘AI 탭’의 이용자가 1000만명(중복 제외 로그인 사용자 기준)을 넘어섰다고 15일 밝혔다.



지난달 26일 정식 출시된 AI 탭은 일평균 질문 수가 베타 때보다 7배, 이용자 1인당 질문 수는 1.7배 증가했다. 네이버는 이날 ‘AI 브리핑’과 AI 탭을 연결해 검색 결과를 먼저 요약해 보여준 뒤 추가 질문과 비교, 구매·예약까지 한 화면에서 이뤄지도록 개편했다. 적용 범위도 부동산·건강으로 확대할 방침이다.



다른 검색 플랫폼들도 최근 잇따라 AI 검색 기능을 강화하고 있다. 구글은 전날 요약 답변을 제공하는 ‘AI 오버뷰’에 이미지 생성 기능을 추가하고, 사용자가 직접 검색어를 입력하지 않아도 평소 관심사를 반영한 이미지를 추천하는 시스템을 도입했다. 앞서 구글은 지난 5월 텍스트뿐 아니라 이미지·영상·파일 등을 붙여 넣을 수 있는 멀티모달 검색창을 선보이며 “25년 만의 최대 검색창 개편”이라고 강조했는데, 이후 이용자 피드백을 바탕으로 고도화에 나선 것이다.



AI 개발사인 업스테이지도 포털 다음에 자체 언어모델 ‘솔라’를 적용한 AI 요약 베타 서비스를 지난 1일 시작했다. 기존 키워드 검색 결과를 AI가 종합해 출처와 함께 보여주는 기능이다. 업스테이지는 첫 답변을 바탕으로 추가 질문을 주고받는 대화형 AI 모드도 연내 출시할 계획이다.



AI 검색의 핵심은 사용자의 의도를 반영하는 ‘능동성’이다. 예를 들어, 과거에는 ‘노트북 추천’을 검색한 뒤 이용자가 여러 링크를 열어 가격·성능을 직접 비교해야 했다면, 이제는 ‘150만원 이하로, 대학생에게 어울리는 제품 추려줘’ 같은 식으로 용도에 맞게 질문을 할 수 있게 됐다.



AI 검색은 단순 검색에 그치지 않고 아예 특정 작업까지 수행하는 ‘에이전트’ 모드로 진화하고 있다. 여행 검색 시 일정과 날씨·이동 경로를 정리한 뒤 지도 확인과 숙소·식당 예약까지 연결하는 식이다.



생성형 AI도 검색시장에서 기존 플랫폼의 경쟁자로 떠오르고 있다. 오픈서베이가 지난 13일 발표한 ‘AI 검색 트렌드 리포트’를 보면 최근 3개월간 네이버 검색 서비스 이용 경험률은 반년 전보다 3.9%포인트 하락한 77.7%를 기록했다. 다음 역시 같은 기간 20.4%에서 17.4%로 떨어졌다. 반면 챗GPT(58.1%)와 제미나이(52.2%)는 각각 반년 전보다 경험률이 3.6%포인트, 23.3%포인트 상승했다.



오픈서베이는 뉴스·생활 정보 영역에서는 여전히 네이버 이용률이 높지만 업무·학습에서는 생성형 AI가 네이버를 앞지르고 있다고 분석했다.



향후 커머스·지도·금융 등 기존 플랫폼 생태계에 AI 검색을 접목해 영향력을 공고히 하려는 플랫폼과 기존 검색 기능을 확대해 이용자의 일상생활 및 업무 영역을 파고드는 AI 개발사 간 경쟁 구도도 더 뚜렷해질 것으로 보인다.



한 업계 관계자는 “검색 플랫폼 기업들의 궁극적 목표는 검색창을 통해 구매·결제가 이뤄지는 것”이라며 “AI 기업들이 기능 고도화를 내세우고 있지만 기존 검색 플랫폼의 데이터 우위도 무시할 수 없다. 향후 답변의 신뢰성, 사용자 경험(UX) 등이 더 중요해질 것”이라고 말했다.

