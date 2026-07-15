[금주의 B컷]“나 잡아봐라”…34도 한강, 피카츄가 웃었다

지금으로부터 딱 10년 전 이맘때쯤, 데면데면한 동생과 전국 여행을 떠난 적이 있다. 소형차에 몸을 욱여 넣은 20대 후반 남자 둘이 향한 첫 목적지는 속초였다. 당시 한국에는 정식으로 서비스되지 않았던 증강현실(AR) 게임 ‘포켓몬 고’가 속초와 고성 등 강원도 일부 지역에서는 가능하다는 이야기를 들었기 때문이다. 서울에서 속초까지 향하는 동안 동생과는 대화를 채 열 마디도 하지 않은 것 같다 “오 나타났다.” 속초 해안가를 달릴 때쯤 보조석에 앉은 동생이 흥분한 목소리로 말했다. 잠잠했던 휴대폰 화면 속에 포켓몬이 등장하자 동생과 함께 홀린 듯이 차를 멈추고, 한참이나 바닷가를 거닐며 포켓몬을 잡았다.



서울의 낮 최고 기온이 34도까지 올랐던 지난 12일, 서울 서초구 반포한강공원에도 수많은 ‘포켓몬 트레이너’들이 모였다. 전날부터 열린 ‘포켓몬 고 페스트(Pokemon GO Fest) 2026 : 글로벌’ 현장 이벤트에 참여한 이들이었다. 가만히 서 있어도 땀이 비 오듯 흐르는 날씨였지만, 머리에 ‘피카츄’ 모자를 쓴 게임 트레이너들은 열심히 휴대폰 속 몬스터볼을 던졌다. 그들 옆으로는 파란 하늘을 배경으로 대형 피카츄가 미소를 짓고 있었다. 트레이너들은 피카츄 발치에서 저마다 인증샷을 남겼고, 한강 변을 달리던 시민들도 걸음을 멈추고 카메라를 들었다. 짜증이 날 정도로 더운 날씨였지만, 파란 하늘 속 노란 미소를 보고 있자니 숨 막히는 더위도 잠깐 잊히는 듯했다.

