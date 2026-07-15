‘산재와의 전쟁’ 1년 만에…상반기 산재 사망자 수 ‘역대 최저치’

5인 미만 사업장서 23.9% 급감 건설업 줄고 제조업 늘어 대조적 안전공업·한화에어로 참사 여파

올해 상반기 산업재해 사망자가 통계 작성 이후 최저치를 기록한 것으로 나타났다. 이재명 정부가 ‘산재와의 전쟁’을 시작한 지 1년 만이다. 안전 취약지대로 꼽히는 5인 미만 사업장의 사망사고가 큰 폭으로 줄었다. 잇따른 대형 화재·폭발사고로 제조업 사망자는 증가했다.



고용노동부가 15일 발표한 ‘2026년 상반기 재해조사 대상 사망사고 발생 현황’을 보면 지난 1~6월 산재 사망자는 253명(232건)으로 지난해 같은 기간(287명·278건)보다 34명(11.8%) 감소했다. 사고 건수도 46건(16.5%) 줄었다. 2022년 통계 작성 이후 상반기 기준으로 가장 적은 수치다. 재해조사 대상 통계는 산업안전보건법이나 중대재해처벌법 위반 가능성이 있는 사망사고만 집계한다.



가장 위험하게 여기는 건설업에서 사망자가 105명으로 전년 동기 대비 33명(23.9%) 감소했다. 반면 제조업 사망자는 92명으로 25명(37.3%) 증가했다. 특히 50인 이상 사업장의 사망자가 지난해 상반기 28명에서 올해 상반기 57명으로 2배 이상이 됐다. 지난 3월에는 대전 안전공업 자동차부품 공장 화재로 14명이 숨졌고 지난달에는 한화에어로스페이스 폭발사고로 5명이 사망했다.



소규모 사업장에서는 사망사고가 큰 폭으로 줄었다. 50인 미만 사업장 사망자는 146명으로 전년 동기 대비 30명(17.0%) 감소했고, 5인 미만 소규모 사업장 사망자는 67명으로 21명(23.9%) 줄었다. 노동부는 “5인 미만 사업장도 노력하면 사고를 줄일 수 있다는 것을 보여준 의미 있는 통계”라고 평가했다.



사고 유형별로는 떨어짐 사고로 인한 사망자가 가장 많았다. 지난해 같은 기간보다 45명(34.9%) 줄었는데도 84명으로 전체의 약 3분의 1을 차지했다. 노동부는 떨어짐 사고의 약 75%가 50인 미만 사업장에서 발생하는 만큼 소규모 사업장을 중심으로 기술 지원과 현장 점검을 강화할 계획이다. 외국인 노동자 사망사고는 31명으로 전체의 12.3%를 점했다.



노동부는 하반기부터 동일한 유형의 중대재해가 반복해 일어난 기업에 대해서도 특별감독을 하기로 했다. 현재 특별감독은 사망자가 연간 3명 이상 발생한 사업장을 대상으로 하고 있다. 한화에어로스페이스가 특별감독을 받고 있으며, 안전공업도 화재 원인 조사 뒤 감독에 들어갈 예정이다.

