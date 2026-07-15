유시민 ‘이재명 대통령 필연적 실패’ 발언에 민주당 “저주와 다르지 않다…고사 지내나”

유시민 작가가 15일 이재명 대통령에 대해 “필연적 실패의 길로 가고 있다”고 말한 것을 두고 범여권에서는 “유 작가가 도를 넘었다”는 비판이 이어졌다.

유 작가는 이날 유튜브 <매불쇼>에 출연해 “이 대통령이 선택한 노선을 존중하는데 이는 매우 위험한 선택”이라며 “이 대통령은 매우 잘못된 판단을 하고 있고, 본인에게도 나라에도 해가 되는 방식으로 행동하고 있다”고 말했다. 이어 “옳다 그르다를 떠나 필연적 실패의 길로 가고 있다”고 말했다.

또한 “검찰 개혁이 1년 넘도록 안 이뤄진 이유는 이 대통령이 수사와 기소의 완전 분리를 원하지 않기 때문”이라며 “정부안도 대통령이 못 내게 한 것이라고 본다”고 말했다.

유 작가의 발언이 알려진 이후 여권에선 “저주에 가깝다”는 비판이 이어졌다.

박홍근 기획예산처 장관은 이날 페이스북에 “유 작가 발언에 개탄을 금할 수 없다”며 “내란계엄의 춥고 어두운 겨울밤을 함께 헤쳐온 동지의 언어라고는 믿기 어렵다”고 했다. 이어 “이미 정부는 보완수사권 문제를 당에 일임했고, 절차에 따라 정리 중”이라며 “정계개편 등과 관련한 문제제기는 아무런 근거 없는 유 작가님 혼자만의 추측과 상상일뿐”이라고 했다.

박 장관은 “민주진보 진영을 넓게 아우르며 등대 역할을 했던 예전의 모습으로 돌아와달라”며 “이런 식의 비난은 저주와 다르지 않다. 왜 자꾸 분열의 씨앗을 뿌리냐”고 했다.

박지원 더불어민주당 의원은 “유 작가의 말씀은 이재명 정부와 민주당에게 너무 큰 상처를 준 것이고 과유불급”이라며 “이재명 정부 임기가 아직도 4년이나 남았다. 아무리 자유롭게 발언하고 평론하는 리버럴한 작가라고 해도 지나친 논리 비약으로 정부와 당을 폄훼하면 과연 누구에게 이득이 되겠냐”고 했다.

장철민 의원은 “어떻게 동지라 불렀던 입으로 저주의 언어를 토해낼 수 있냐”며 “이재명 정부의 필연적인 실패를 바라는 거 아니냐”고 했다. 그러면서 “누가 감히 이재명의 검찰 개혁 의지를 의심하냐”며 “실패와 분열을 먹고 사는 하이에나 짓을 제발 멈추라”고 했다.

송재봉 의원은 “이재명 정부 실패하라고 아예 고사를 지낸다”며 “이렇게까지 하는 이유가 무엇인지 궁금하다”고 했다.