가부키의 변신은 무죄···애니·게임 끌어안고 배우 세대 교체도

일본 전통 무대 예술 가부키가 전성기를 누리고 있다. 가부키 배우들이 게임 속 캐릭터로 변신하고, 애니메이션 원작의 작품을 올리는 등 대중과 거리를 좁히려는 시도가 이어진 덕분이다.

15일 요미우리신문에 따르면 가부키 공연 기획·제작사인 쇼치쿠는 지난해 7월부터 올해 5월까지 11개월간 7만명의 신규 관객이 가부키 극장을 찾았다고 밝혔다. 지난해 6월까지만 해도 월평균 신규 관객은 2000명 수준이었으니 3배 이상 증가한 것이다.

가부키 열풍은 지난해 가부키 배우의 일대기를 그린 일본 영화 <국보>의 흥행과 함께 시작됐다. 재일교포 3세 이상일 감독이 연출한 <국보>는 관객 1200만명을 동원하며 일본 실사 영화 역대 흥행 1위에 올랐다. 영화의 인기는 그대로 가부키를 향한 관심으로 이어졌다. 요미우리는 “영화로 인해 ‘진짜 가부키를 보고 싶다’는 관객이 크게 늘었다”고 설명했다.

하지만 이 관심이 ‘반짝 유행’으로 그치지 않은 데에는 가부키계의 노력도 한몫했다. 가부키에 대한 문턱을 낮추고 ‘어렵고 고루하다’는 인식을 바꾸기 위해 애니메이션·게임 등 대중문화를 끌어안는 시도가 최근 수년간 이어졌다.

지난 3일 도쿄 긴자의 전통 공연장 신바시 엔부조에서 막을 올린 <모노노케 히메>(원령공주)도 이런 시도 중 하나다. 거장 미야자키 하야오 감독의 동명의 애니메이션을 가부키로 재해석한 이 작품은 뜨거운 관심 속에 연일 매진 행렬을 기록하고 있다.

2019년에는 미야자키 감독의 또 다른 대표작 <바람 계곡의 나우시카>를 각색한 가부키가 관객을 만났으며, 2023년에는 롤플레잉(RPG) 게임 ‘파이널 판타지 X’의 세계관을 가부키로 구현한 <신작 가부키 파이널 판타지 X>가 무대에 올랐다.

최신 디지털 기술과 가부키의 결합도 이뤄졌다. 인기 버추얼(가상) 아이돌 하쓰네 미쿠와 가부키 배우가 한 무대에 오른 공연 ‘초 가부키’는 큰 화제를 모으며 가부키의 새로운 가능성을 보여줬다는 평가를 받았다.

요미우리는 “가부키는 본래 서민의 대표적 오락이었다”며 “전통을 소중히 지키면서도 애니메이션 등 당대의 유행을 적극적으로 받아들여온 것이 오늘날 열풍으로 이어졌다”고 설명했다.

성공적인 세대교체 역시 인기 요인 중 하나로 꼽힌다. 이치카와 소메고로(21), 이치카와 단코(22), 오노에 우콘(34) 등 20~30대의 젊은 가부키 배우들은 뛰어난 외모로 ‘아이돌급’ 인기를 누리고 있다. 요미우리는 “가부키 배우는 같은 작품과 배역을 오랜 시간에 걸쳐 여러 차례 연기하기 때문에 관객은 배우의 성장을 지켜보는 재미도 누릴 수 있다”고 전했다.