낮 최고 37도 ‘찜통더위’···충청 이남 장맛비, 호남·경남 최대 80㎜

목요일인 16일 전국이 체감온도 35도를 오르내리는 찜통더위가 기승을 부리는 가운데, 충청 이남 지역을 중심으로 다시 장맛비가 쏟아지겠다.

기상청에 따르면 정체전선 영향으로 이날 오전 호남과 제주도를 시작으로 장맛비가 내리겠고, 오후에는 충청권, 밤에는 경상 서부 지역까지 비구름이 확대될 전망이다.

제헌절인 17일까지 이어지는 이번 비의 예상 강수량은 전북·전남광주·부산·울산·경남 30~80㎜, 대전·세종·충남·충북 남부·대구·경북 20~60㎜, 제주도 5~30㎜ 등이다. 일부 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있어 시설물 관리와 안전사고에 각별한 주의가 요구된다.

비가 내리지만, 높은 습도 탓에 더위는 쉽게 꺾이지 않겠다. 이날 전국 한낮 최고기온은 28~37도로 예보됐다.

특히 폭염경보 및 주의보가 발효 중인 강원 동해안과 영남 지방은 무더위가 이어지겠다. 지역별 낮 최고기온은 포항이 37도까지 치솟겠고, 대구 35도, 서울 32도, 대전·전남광주 30도 등을 기록하겠다. 서울의 경우 전날보다 한낮 기온이 6도가량 오르며 후텁지근하겠다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산 덕에 전 권역이 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다. 바다의 물결은 동해·남해 앞바다 0.5~1.5m, 서해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠고, 안쪽 먼바다의 파고는 동해·남해 0.5~2.0m, 서해 0.5~1.5m로 예상된다.