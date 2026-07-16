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더불어민주당 8·17 전당대회의 후보자 등록 신청이 16일 시작된다.

당대표·최고위원 후보자 등록 신청은 이날부터 17일 오후 6시까지 이틀간 진행된다.

이후 21일 예비경선을 통해 당대표 후보 3명, 최고위원 후보 8명을 추린다.

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오늘부터 민주당 전당대회 후보자 등록…김민석·정청래·송영길 삼파전 될 듯

입력 2026.07.16 07:36

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국회 의원회관에서 지난 2일 열린 전국자치분권민주지도자회의(KLDC)에서 더불어민주당 당 대표 후보 주자들과 상임대표를 맡고 있는 박승원 광명시장(왼쪽 세 번째)이 기념촬영을 하고 있다. (왼쪽부터) 김보미 전 강진군 의원, 고민정 의원, 박 광명시장, 김민석 전 국무총리, 송영길 의원, 정청래 전 대표. 한수빈 기자

국회 의원회관에서 지난 2일 열린 전국자치분권민주지도자회의(KLDC)에서 더불어민주당 당 대표 후보 주자들과 상임대표를 맡고 있는 박승원 광명시장(왼쪽 세 번째)이 기념촬영을 하고 있다. (왼쪽부터) 김보미 전 강진군 의원, 고민정 의원, 박 광명시장, 김민석 전 국무총리, 송영길 의원, 정청래 전 대표. 한수빈 기자

더불어민주당 8·17 전당대회의 후보자 등록 신청이 16일 시작된다. 당 대표 선거는 김민석 전 국무총리, 정청래 전 대표, 송영길 전대표 간 삼파전 구도로 치러질 것으로 보인다.

당대표·최고위원 후보자 등록 신청은 이날부터 17일 오후 6시까지 이틀간 진행된다. 이후 21일 예비경선을 통해 당대표 후보 3명, 최고위원 후보 8명을 추린다.

현재 당대표엔 김민석 전 국무총리, 송영길·정청래 전 대표, 고민정 의원, 김보미 전 강진군 의원 등 5인명이 출사표를 냈다.

5명을 뽑는 선출직 최고위원에는 김영호·최민희·박성준·박선원·서미화·이건태·한민수·임미애 의원이 도전한다. 원외에서는 김용 전 민주연구원 부원장, 박승원 경기 광명시장, 김형남 전 군인권센터 사무국장, 정민철 민주당 정책위원회 부의장 등 12명이 출마 의사를 밝혔다.

예비경선 기탁금은 당대표·최고위원 후보 모두 2000만원이다. 만 39세 이하 원외 청년 후보는 50%를 감면해 준다.

당대표 선거에는 중앙위원급 온라인 투표 35%, 권리당원 온라인 투표 35%, 국민 여론조사 30%가 적용된다.

최고위원은 중앙위원급 50%, 권리당원 50%를 합산한다. 최고위원 선거는 중앙위원이 후보 2명을 뽑는 2인 연기명 방식으로 치러진다. 권리당원 표를 많이 받아도 중앙위원 득표에서 밀리면 최종 순위가 뒤집힐 수 있는 구조다.

본경선에서는 대구·경북·경남 지역 전당대회 대의원 및 권리당원의 유효 투표 결과에 5% 가중치를 부여한다.

경선 방식은 순회 경선이다. 오는 8월1일 충남·충북·대전·세종을 시작으로 2일 울산·부산·경남, 8일 제주·인천, 9일 강원·대구·경북, 15일 전북·전남광주, 16일 경기·서울 순으로 진행한다.

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