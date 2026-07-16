닷새 연속 이란 타격한 미국···이번엔 주·야간 2차례 공습

미군이 15일(현지시간) 닷새 연속 이란에 대한 공습을 단행했다. 그간 하루 한차례 야간 공습을 벌인 것과 달리 이번에는 낮과 밤에 걸쳐 2차례 타격했다.

미 중부사령부(CENTOM)는 이날 엑스에 “이란을 겨냥한 공습을 단행했다”며 “미군은 최고통수권자의 지시에 따라 이란에 책임을 묻고 있다”고 밝혔다.

1차 작전은 미 동부 시간 오전 6시(테헤란 시간 오후 1시30분) 약 90분간 이어졌다. 이 작전에서 중부사령부는 대툰부 섬에 있는 이란의 해안 방어 체계 및 순항미사일 저장·발사 시설을 목표로 정밀유도 무기를 투하했다면서 “호르무즈 해협 일대에서 민간 상선을 위협해 온 이란의 공격 수행 능력이 한층 약화했다”고 강조했다.

2차 공습은 오후 3시, 테헤란 시간 오후 10시쯤 시작됐다. 사령부는 “호르무즈 해협 자유 통항을 위협하는 데 사용되는 이란의 군사 역량을 표적으로 삼았다”고 발표하면서 구체적인 공격 지점은 공개하지 않았다.

이날 낮과 밤 두 차례 공습은 야간에 한 차례 이뤄지던 그간의 양상과는 달라진 것이다.

사령부는 대이란 해상봉쇄 재개 후 17시간 동안 봉쇄를 돌파하려던 상선 2척의 항로를 변경시켰다고도 밝혔다. 여러 차례 경고를 무시한 퀴라소 국적의 유조선 1척에 대해서는 헬파이어 미사일을 발사해 운항 불능 상태로 만들었다면서 “선박은 더는 이란으로 향하지 않고 있다”고 전했다.