한은, 오늘 기준금리 조정 여부 결정…그간 수차례 인상 예고

한국은행 금융통화위원회가 16일 오전 통화정책방향 회의에서 기준금리 조정 여부를 결정한다.

연합뉴스에 따르면, 신현송 한은 총재는 수차례 기준금리 인상을 시사했다. 지난 5월 금통위 직후 기자간담회에서 “적절한 시기에 기준금리를 인상할 필요가 있다고 판단된다”고 말했다.

이어 지난달 12일 한은 창립 제76주년 기념사에서 “물가안정에 중점을 두고 늦지 않게 금리를 인상해 나갈 필요가 있다”고 했다. 지난 9일 국회 업무보고에서도 비슷한 취지의 발언을 반복했다.

한은은 지난달 24일 낸 금융안정보고서에서도 “물가 상승 압력, 경기 흐름, 금융안정 리스크 등을 고려해 적절한 시기에 기준금리를 인상할 필요가 있다고 판단한다”고 밝혔다.

금통위가 지난 5월 기준금리를 동결할 때도 이미 유상대·장용성 금통위원이 금리를 인상해야 한다는 소수의견을 제시한 바 있다.

기준금리 인상 분위기가 팽배해 진 요인으로는 우선 미국·이스라엘-이란 전쟁 장기화에 따라 높아진 물가 상승 압력이 꼽힌다. 소비자물가 상승률은 지난 1∼2월 2.0%에서 3월 2.2%, 4월 2.6%, 5월 3.1%, 6월 3.2%로 높아졌다.

반면 성장 지표는 개선되면서 낮은 기준금리로 경기를 부양할 필요성은 그만큼 줄었다는 판단이다.

한은은 최근 국회 서면질의에 대한 답변에서 “반도체 수요가 크게 증가한 데 비해 공급 확대 속도는 더디다”며 반도체 경기 확장세가 적어도 내년까지 이어질 것으로 내다봤다.

가계부채와 주택 가격 상승세도 영향을 미칠 인자로 거론된다.

KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5개 은행 중 3개의 주택담보대출 잔액이 금융당국에 제출한 올해 연간 잔액 증가 목표치를 넘어선 상황이다.

한은도 지난 9일 국회 업무보고에서 “수도권 주택가격이 높은 상승세를 이어가고 가계부채 증가 압력도 확대되고 있다”고 했다.

원·달러 환율은 1480원대까지 하락했지만 여전히 높은 수준이다.

신 총재는 이날 오전 11시10분쯤 시작하는 기자간담회에서 기준금리 결정 배경과 향후 통화정책 방향을 직접 설명할 예정이다.