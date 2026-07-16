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이란 협상단장 “호르무즈 해협 사수···방어와 협상 병행해야”

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본문 요약

이란 협상단을 이끄는 모하마드 바게르 갈리바프 국회의장이 호르무즈 해협을 사수하겠다는 의지를 밝혔다.

그러면서 "이란은 결코 전쟁을 원한 적이 없지만 언제든 자국을 방어할 준비를 해야 하며 동시에 외교와 협상을 통해 국가의 권리와 국익을 확보해야 한다"면서 전쟁과 협상을 병행하는 전략을 제시하기도 했다.

협상이 타협이나 굴복을 의미하는 것이 아니며 방어력과 함께 저항 전략과 국익 수호의 일부라고도 강조했다.

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이란 협상단장 “호르무즈 해협 사수···방어와 협상 병행해야”

입력 2026.07.16 08:23

  • 최민지 기자

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모하마드 바게르 갈리바프 이란국회의장. EPA연합뉴스

모하마드 바게르 갈리바프 이란국회의장. EPA연합뉴스

이란 협상단을 이끄는 모하마드 바게르 갈리바프 국회의장이 호르무즈 해협을 사수하겠다는 의지를 밝혔다. 무력 대응 및 방어, 협상 두 가지를 동시에 진행할 수도 있다고도 했다.

갈리바프 의장은 15일(현지시간) 성명을 내고 “이란의 국가안보는 호르무즈 해협에서 ‘이란식 질서’를 유지하고 상선의 안전한 통항을 보장하는 데 달려있다”며 이같이 밝혔다. 이어 “이를 훼손하려는 어떤 시도에도 단호히 맞서겠다”고도 강조했다.

그는 “우리는 미국과 근본적이고 실존적인 전쟁을 치르고 있으며 적의 목표는 이란의 이슬람 체제 전복을 넘어 우리가 사랑하는 조국을 분열시키는 것”이라고 주장했다.

그러면서 “종전 양해각서(MOU)는 조항이 유효하고 이행될 때만 의미가 있다”며 “미국이 합의된 의무를 위반해 이란이 그로부터 어떠한 이익도 얻지 못한다면 우리 역시 합의를 준수할 이유가 전혀 없다”고도 강조했다.

또 “우리 군은 언제나처럼 적의 침략에 맞서 싸울 완전한 행동의 자유를 갖고있다”며 미국의 군사 행동에 대한 무력 대응도 시사했다. 그러면서 “이란은 결코 전쟁을 원한 적이 없지만 언제든 자국을 방어할 준비를 해야 하며 동시에 외교와 협상을 통해 국가의 권리와 국익을 확보해야 한다”면서 전쟁과 협상을 병행하는 전략을 제시하기도 했다. 협상이 타협이나 굴복을 의미하는 것이 아니며 방어력과 함께 저항 전략과 국익 수호의 일부라고도 강조했다.

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