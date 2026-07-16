박지원 “유시민, 누구를 대안으로 두고 이 대통령 흔드냐…DJ 때도 5년 내내 패악질”

박지원 더불어민주당 의원은 “이재명 대통령의 노선은 실패로 끝날 것”이라고 발언한 유시민 작가를 향해 16일 “누구를 대안으로 두고 이제 갓 1년 지난 이재명 대통령을 흔들어내느냐”라고 말했다. 그는 “유 작가는 과거에도 DJ 정부를 5년 내내 흔들고 괴롭혔다”고 주장했다.

박 의원은 이날 새벽 페이스북에 올린 글에서 “잠을 설친다. 2시간 잤다”며 이같이 밝혔다. 박 의원은 고 김대중 전 대통령의 비서실장을 지냈다.

박 의원은 “그(유 작가)는 1997년 대선 때 그의 은사인 보수정당 조순 후보를 지지하며 그 유명한 DJ 필패론을 역설했지만 국민은 DJ 대통령을 선택했다”면서 “(이 대통령을) 흔들어서 필연적 실패를 한다면 누구를 대안(으로 생각하고 있느냐)”라고 물었다.

유 작가는 전날 유튜브 채널 <최욱의 매불쇼>에서 이 대통령이 민주당을 개편하려고 한다는 ‘재건축론’을 언급하며 “필연적 실패의 길로 가고 있다”고 말했다.

박 의원은 “유 작가는 DJ 정부를 5년 내내 흔들고 괴롭혔다. 집권 2년째는 하야론에 이어 마침내 정신이상설도 제기했다”며 “(DJ는) 그의 패악질, 훼방에도 불구하고 역사상 가장 성공한 대통령으로 기록됐다”고 했다. 그러면서 “이 대통령도 그의 이유 없는 흔틀림에도 필연적 실패의 길이 아니라 필연적 성공의 길로 가고 있다”고 했다.

박 의원은 “유 작가는 검찰개혁에 대해 ‘이 대통령이 공개발언 대신 마키아벨리식(아랫사람에게 책임 전가)’ 운운하며 대통령을 비난했다”며 “그렇지만 대통령은 국민께 여러 차례 검찰의 수사 기소 분리 원칙을 공개적으로 천명했고 최근엔 보완수사권 문제를 국회에서 숙의토록 말했다”고 밝혔다.

그는 “(이 대통령으로 상징되는) 진보세력이 실패하면 내란세력이 다시 등장할 것인데 유 작가가 그것을 바라냐”고 반문했다.

박 의원은 “60세가 넘으면 뇌가 썩는다고 한 유 작가(67세)도 곧 70대에 진입하지 않냐”며 “DJ를 5년간 괴롭혔으면 그것으로 충분하니 내란 세력이 등장하지 못하도록 이재명 대통령이 필연적 성공의 길로 가도록 도와 달라”고 말했다.