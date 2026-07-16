권기창 안동시장 측근 또 구속···정치자금·입당원서 의혹

권기창 경북 안동시장의 선거캠프에서 활동한 것으로 알려진 측근이 정치자금법과 공직선거법 위반 혐의로 구속됐다.

지난 6·3 지방선거를 앞두고 전 안동시 소통비서관이 뇌물수수 혐의로 구속된 데 이어 또 다른 측근까지 구속되면서 권 시장 주변으로 수사망이 좁혀지는 모양새다.

경북경찰청은 공직선거법·정치자금법 위반 등 혐의로 안동시 산하 시설관리공단 사외이사 A씨(50대)를 구속했다고 16일 밝혔다.

A씨는 최근 후원금 명목으로 수천만원대 금품을 받았다가 돌려준 혐의를 받고 있다. 또 안동시 시설관리공단의 국민의힘 입당원서 모집에도 관여한 것으로 조사됐다. 경찰은 지난 14일 법원으로부터 구속영장을 발부받아 A씨의 신병을 확보했다.

경찰은 입당원서 모집 의혹과 관련해 안동시 간부공무원과 시설관리공단 임직원 등을 압수수색하며 수사를 벌여왔다. 지난 5월에는 권 시장도 불러 조사한 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 “수사 중인 사안이라 자세한 내용은 확인해 줄 수 없다”고 말했다.

앞서 경찰은 지난달 11일 뇌물수수 혐의로 안동시 전 소통비서관 B씨(50대)를 구속 송치했다. B씨는 2022년 지방선거 당시 권기창 안동시장 후보 선거캠프에서 활동했다. 권 시장 취임 이후에는 정무직 6급 상당의 임기제 공무원인 비서관으로 채용됐다.

B씨는 지난해 3월 안동시 관급자재 납품 계약 과정에서 업주로부터 8000만원 상당의 뇌물을 수수하고 편의를 제공한 혐의를 받는다. 경찰은 B씨의 주거지와 사무실 등을 압수수색해 뇌물로 추정되는 현금 7000만원과 관련 자료를 확보했다.