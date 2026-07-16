트럼프 “미 해군 재건 위해 군함 많이 필요”···콕 집어 “한국 기업과 협력”

도널드 트럼프 미국 대통령이 미 해군 전력 재건을 위해 한국 기업과의 조선 협력 필요성을 강조했다. 트럼프 대통령은 지난달 주요 7개국(G7) 정상회의 당시에도 이재명 대통령에게 군함 10척을 빠르게 건조해줄 수 있는지 문의한 바 있다. 한·미 조선 협력에 속도가 붙을지 주목된다.

트럼프 대통령은 15일(현지시간) 펜실베이니아주 칼라일의 미 육군전쟁대학에서 열린 ‘국방·혁신 서밋’에 참석해 “우리는 해군을 재건해야 한다”며 “그러려면 많은 함선이 필요하다”고 말했다. 그는 “우리는 세계 최강의 해군력을 보유하고 있지만 함선이 노후화했고, 사실상 조선업에서 손을 놓았다”고 말했다. 이어 “예전에 우리는 하루에 배 한 척씩 만들었지만, 이제는 많이 뒤처져 있다”며 “많은 조선소가 해안가 부동산 개발 사업을 위해 매각됐다”고 지적했다.

트럼프 대통령은 한화 필리 조선소에서 국가안보용 다목적 선박 2척이 건조되고 있다는 사실을 언급하면서 “우리는 한국을 비롯해 여러 나라에서 미국으로 들어오는 기업들을 살펴볼 예정이며, 또한 이 지역 밖에서 건조된 선박을 구매하는 방안도 고려하고 있다”고 밝혔다. 이는 해외에서 건조된 선박도 구매할 수 있다는 뜻으로 풀이된다.

조선·방산업계에 따르면 미 국방부는 최근 국내 조선 업체에 전투함과 급유함 건조 관련 정보요청서(RFI)를 발송한 것으로 알려졌다. RFI는 가격, 납기, 설계·생산 능력 등 사업 기초 데이터를 수집하는 초기 절차로, 실제 입찰(RFP) 이전 단계다.

다만 한·미간 선박 구매 계약이 체결되기 위해서는 미 해군 함정을 외국 조선소에서 건조하는 것을 금지한 ‘번스-톨레프슨법’을 넘어서야 한다. 한국 정부와 조선업계는 트럼프 대통령이 행정적 권한을 활용해 미 해군 함정의 한국 건조를 예외적으로 허용해주기를 기대하고 있다.

트럼프 대통령이 참석한 이 날 행사에는 마이클 쿨터 한화디펜스USA 최고경영자(CEO), 피트 헤그세스 미 국방부 장관, 제이미 다이먼 JP모건체이스 CEO 등도 참석했다.

쿨터 CEO는 “한국의 우리 조선소는 일주일에 한 척 정도의 선박을 건조하고 있다”면서 “우리는 이 능력을 필라델피아로 이전할 계획을 갖고 있다”며 한화 필리조선소의 조선 역량을 부각했다.

이날 미국 조선업 부활을 위해 2400만 달러를 투자하겠다고 밝힌 다이먼 CEO는 한화 필리 조선소를 언급하며 “민주주의의 무기고가 다시 불타오르고 있다”고 말했다. JP모건의 조선업 투자는 필리 조선소에서 선박 기자재를 생산하는 로즈인터스트리 시설에 집중될 전망으로, 필리 조선소를 축으로 한 공급망 생태계 조성에 긍정적인 효과가 기대되고 있다. JP모건의 투자는 한·미 조선업 협력에 미국 정부 뿐 아니라 월가의 자본이 유입되기 시작했다는 신호로 읽힌다.

다이먼 CEO는 “한화와 로즈인더스트리는 각각 400개의 일자리를 만들고 있다”며 “기억할 것은 이런 일자리가 생기면 수많은 중소 협력업체와 하청업체 등이 이를 뒷받침하기 위해 함께 성장하면서 약 5000개의 일자리가 추가된다는 것”이라고 강조했다. 그러면서 “미국의 꿈이 되살아나고 있다”고 말했다.