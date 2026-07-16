한강, 혐오와 단절의 시대 “충격에 휩쓸리기만 해선 안 돼…머리 맞대고 나아가야”

“충격이 또 다른 충격을 덮고 지나가서는 안 됩니다. 문제가 수면 위로 올라왔을 때 함께 머리를 모아야 합니다.”

노벨문학상 수상 작가 한강(56)이 최근 5·18 민주화운동 비하 논란을 일으킨 배재고 야구부 사태 등 우리 사회에 확산하는 혐오와 역사 인식 문제에 대해 “충격 속에서 지나가 버려서는 안 되는 중요한 사건”이라고 말했다.

한강 작가는 15일(현지시간) 프랑스 아비뇽 페스티벌 현장에서 한국 언론과 만나 “교육 현장에 있는 교사 친구들도 ‘우리가 무엇을 할 수 있을까’ 고민을 많이 하고 있다”며 “기성세대로서 ‘어떻게 하다가 우리는 실패를 하게 됐나’라는 고민도 한다”고 밝혔다. 한강이 국내 언론과 공개적으로 질의응답을 한 것은 2024년 노벨문학상 시상식 이후 처음이다.

그는 “혐오라는 것은 참 어려운 숙제”라면서도 “혐오가 자연스러운 것이 아니라 문제라는 것을 함께 인식할 수 있다면 거기에 희망이 있다고 생각한다”고 말했다. 이어 “하나의 충격이 또 다른 충격을 덮고, 다음 충격이 이전의 충격을 덮으면서 쓸려가 버리는 것은 좋지 않다. “문제가 있다는 것이 수면 위로 올라왔을 때 그것을 잘 포착하고, 다 같이 머리를 모아 어떻게 가야 할지 고민해야 한다”고 강조했다.

한강 작가는 제80회 아비뇽 페스티벌의 주요 프로그램으로 교황청 명예의 뜰 무대에 오른 프랑스 연출가 줄리 델리케의 낭독극 <새(Oiseau)>에 참여하기 위해 아비뇽을 찾았다. 작품은 한강의 장편소설 <작별하지 않는다> 1부를 바탕으로 한다. 프랑스 국민배우 이자벨 위페르와 한국 배우 이혜영이 각각 한국어와 프랑스어로 한강의 문장을 들려준다.

이번 공연은 아비뇽 페스티벌이 한국어를 공식 초청 언어로 선정하면서 마련된 무대이기도 하다. 아시아 언어권 가운데 처음이자 단일 국가 언어로는 처음으로 한국어가 축제의 중심에 놓였다.

한강은 “한국어라는 언어를 가지고 프로젝트를 진행한다는 점이 흥미롭게 느껴졌다”며 참여 계기를 설명했다.

“소설을 극화하는 것이 아니라 낭독한다는 점이 굉장히 새롭게 느껴졌어요. 프랑스 배우와 한국 배우가 나란히 서서 같은 텍스트를 읽으면 어떤 느낌일까 궁금했고, 결정하는 데 오래 걸리지는 않았습니다.”

델리케 연출은 300페이지가 넘는 원작을 러닝타임 90분 공연으로 무대화했다. 한강은 전날 최종 리허설을 본 뒤에야 연출가가 바라본 작품의 방향을 이해하게 됐다고 했다. 그는 배우의 목소리를 통해 문장이 새롭게 태어나는 경험에 주목했다.

“언어에는 원래 음악적인 힘이 있습니다. 소리 내지 않고 묵독할 때도 머릿속에서는 음악이 만들어지죠. 그런데 배우가 해석해 자신의 몸을 통과시켜 내보내는 음악적 요소는 제가 생각했던 것과 다를 수 있습니다. 그 두 가지가 겹치는 지점이 흥미로웠어요.”

<작별하지 않는다>는 제주4·3이라는 한국 현대사의 비극을 다룬 작품이다. 한강은 이 소설이 한국의 역사적 비극을 다루지만, 그 핵심에는 감각과 인간의 보편적 경험이 있다고 설명했다. 사전 지식이 없는 외국 독자들도 경화라는 인물의 여정을 따라가다 보면 자연스럽게 사건의 본질과 마주하게 된다는 것이다. 가장 무거운 이야기를 가장 섬세한 감각을 통해 전달하는 것, 한강은 이것이 작품이 해외 독자들에게도 닿을 수 있었던 이유라고 말했다.

“역사적 사건은 무겁고 비극적이지만, 소설을 쓸 때 굉장히 부드럽고 가벼운 것을 통해 그 사건에 가까이 가고 싶었어요. 눈송이, 새의 깃털, 촛불의 그림자 같은 것들이죠. 인류가 오랫동안 반복해 온 비극적인 사건들을 인류 전체가 경험하고 있기에, 한국의 특수한 사건이라기보다 인간의 심연을 다루는 보편적인 이야기로 다가간다고 생각합니다.”

노벨문학상 수상 이후 오랜만에 국내 취재진과 만난 그는 그간의 삶의 변화에 대해 “솔직히 부담스러웠다”며 “시간이 지나면서 관심도 조금 줄어드는 것 같고, 수상자는 해마다 나오니 점점 마음이 가벼워지는 것 같다”고 했다. 그러면서 “특별히 제 삶이 달라진 것은 없다”고 말했다.

한국 문화에 대한 세계적 관심 속에서 한국어의 ‘경쟁력’을 묻는 질문에는 “언어는 우열을 가리거나 경쟁력으로 삼는 것이 아니라고 생각한다”며 “언어는 우리가 존재하는 방식”이라고 답변했다.

이어 언어는 진실을 담기도 하고, 사랑을 전하기도 하며, 때로는 비명을 담아내기도 한다며 “그 많은 가능성 가운데 문학은 언어로 할 수 있는 가장 아름다운 일이 아닐까 생각한다”고 말했다.