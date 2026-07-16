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본문 요약

친구를 살해한 뒤 알몸 상태로 피를 묻힌 채 거리를 돌아다닌 피의자 정재환의 신상정보가 공개됐다.

경북경찰청은 지난 10일 신상정보공개심의위원회를 열고 범행의 중대성과 잔혹성, 국민의 알 권리 등을 고려해 정씨의 신상정보를 공개하기로 했다.

정씨가 공개 결정에 이의를 제기하면서 5일간의 유예기간을 거쳐 이날 공개됐다.

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친구 흉기로 살해하고 알몸 배회한 피의자는 ‘24세 남성 정재환’

입력 2026.07.16 09:17

수정 2026.07.16 09:31

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  • 김현수 기자

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경북경찰청사 전경. 경북청 제공

경북경찰청사 전경. 경북청 제공

친구를 살해한 뒤 알몸 상태로 피를 묻힌 채 거리를 돌아다닌 피의자 정재환(24)의 신상정보가 공개됐다.

경북경찰청은 살인 혐의를 받는 정씨의 이름·나이·사진 등을 경북청 누리집 공지사항에 공개했다고 16일 밝혔다. 신상정보는 다음달 18일까지 게시된다.

공개된 정씨의 사진은 범죄자 인상착의 기록을 목적으로 체포 시점에 수사기관이 촬영한 머그샷(mugshot)이다.

정씨는 지난 4일 경북 경산시 하양읍 자신의 아파트에서 친구를 흉기로 여러 차례 찔러 살해한 혐의를 받고 있다.

그는 범행 뒤 알몸으로 편의점에 들어가 우유를 마신 뒤 계산하지 않고 거리를 돌아다닌 것으로 조사됐다. 흉기에 찔린 피해자가 다른 친구에게 구조를 요청하기 위해 통화하자 휴대전화를 빼앗아 “나 귀엽지”라고 말한 것으로도 알려졌다.

경북경찰청은 지난 10일 신상정보공개심의위원회를 열고 범행의 중대성과 잔혹성, 국민의 알 권리 등을 고려해 정씨의 신상정보를 공개하기로 했다. 정씨가 공개 결정에 이의를 제기하면서 5일간의 유예기간을 거쳐 이날 공개됐다. 정씨는 유예기간 동안 별도의 가처분 소송은 제기하지 않았다.

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