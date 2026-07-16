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본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란을 향해 민간 인프라 공격 전 별도의 데드라인을 제시하지 않겠다면서도 "얌전히 행동하는 게 좋다"고 경고했다.

앞서 트럼프 대통령은 이란이 다음 주까지 협상에 복귀하지 않는다면 이란의 발전소와 교량 등 민간 인프라까지 공격하겠다고 위협한 바 있다.

트럼프 대통령은 "이란은 매우 불만스러운 상황"이라며 "그들은 정말 합의를 원하고 있다. 우리가 그들과 합의를 할지, 아니면 그냥 끝장을 낼지는 두고 봐야 한다"고도 말했다.

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트럼프 “이란에 데드라인 제시는 않지만···얌전히 행동해야”

입력 2026.07.16 09:20

수정 2026.07.16 09:26

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  • 최민지 기자

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UPI연합뉴스

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도널드 트럼프 미국 대통령이 이란을 향해 민간 인프라 공격 전 별도의 데드라인을 제시하지 않겠다면서도 “얌전히 행동하는 게 좋다”고 경고했다.

트럼프 대통령은 15일(현지시간) 미 육군 전쟁대학에서 열리는 행사 참석을 위해 펜실베이니아주에 도착한 후 취재진이 이란의 교량을 공격하기 전 이란에 주어진 데드라인이 있느냐는 질문을 받고 “나는 시한을 정하는 것을 좋아하지 않는다”고 답했다.

그는 이어 “그들은 상황을 잘 알고 있다. 얌전히 행동하는 것이 좋을 것”이라고 덧붙였다.

앞서 트럼프 대통령은 이란이 다음 주까지 협상에 복귀하지 않는다면 이란의 발전소와 교량 등 민간 인프라까지 공격하겠다고 위협한 바 있다.

트럼프 대통령은 “이란은 매우 불만스러운 상황”이라며 “그들은 정말 합의를 원하고 있다.우리가 그들과 합의를 할지, 아니면 그냥 끝장을 낼지는 두고 봐야 한다”고도 말했다.

미군은 트럼프 대통령의 지시에 따라 이날까지 닷새 연속으로 이란의 호르무즈 해협 주변 군사시설을 폭격했다.

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