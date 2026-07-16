‘대통령 측근’ 김남준 “유시민, 개혁의 적을 늘리는 독설”

“대통령 말을 왜곡해 대통령을 적으로 만들지 말라”

김남준 더불어민주당 의원은 16일 ‘이재명 대통령 필패론’을 주장한 유시민 작가를 향해 “이러니 개혁의 허상을 내걸고 대통령마저 반개혁론자로 왜곡하면서 자신의 정치적 이익을 꾀하는 세력이 끊임없이 자기정치를 해왔다는 비판을 받는 것”이라고 말했다.

김 의원은 이날 페이스북 글에서 “유시민 작가의 발언은 개혁을 위한 쓴소리라기보다, 개혁의 적을 늘리는 독설에 가깝다”며 이같이 밝혔다. 김 의원은 이재명 정부 청와대 대변인을 지냈다가 6·3 국회의원 재보궐 선거에서 이 대통령의 지역구였던 인천 계양을에 당선됐다.

김 의원은 “(유 작가가) 정책 비판을 대통령의 의도에 대한 단정으로 바꿨다”며 “여러 정책적 판단의 가능성을 배제한 채 ‘대통령이 수사·기소 완전 분리를 원하지 않는다’고 단정하는 것은 사실에 대한 비판이 아니라 동기에 대한 추정”이라고 말했다.

김 의원은 “(유 작가가) 개혁의 쟁점을 진영 내부의 적대관계로 바꿨다”며 “보완수사권과 당정 관계를 놓고 토론해야 할 사안이 전통적 지지층과 이른바 ‘용역평론가’의 정체성 전쟁으로 변질되고 있다”고 말했다. 그는 “이렇게 되면 검찰개혁의 상대보다 같은 진영 내부가 먼저 서로를 향해 싸우게 된다”며 “개혁을 성공시키겠다는 책임을 느끼는 집권여당 구성원이라면 이런 방식에 동의하기 어려울 것”이라고 했다.

김 의원은 “(유 작가가) 개혁에 필요한 국민적 연합을 좁힌다”며 “강한 지지층은 결집할 수 있지만, 진영 밖 국민에게는 개혁이 공익을 위한 제도개선이 아니라 권력투쟁과 내부 다툼처럼 비칠 수 있다. 결국 개혁 반대 세력에는 공격할 명분을 주고 정부와 여당에는 불필요한 방어 부담을 안긴다”고 말했다.

그는 “오만한 민주당, 엉뚱한 짓 하는 민주당, 지난 지방선거에서 민주당에 회초리든 국민들께서 하시는 말씀이다. 그 분들은 분명 아직도 정신 못차린다는 이야기하실 것”이라며 “유 작가님은 자신의 신념 고집으로 우리를 그 길로 내몰지 말아달라”고 밝혔다.

김 의원은 유 작가를 향해 “확인되지 않은 의도를 단정하고 ‘마키아벨리적’, ‘필연적 실패’와 같은 언어로 개혁 진영 내부를 갈라놓는 것은 결코 개혁에 도움이 되지 않는다”며 “개혁은 적을 늘리는 정치가 아니라 국민을 늘리는 정치다. 대통령 말을 왜곡해 대통령을 적으로 만들지 말라”고 했다.