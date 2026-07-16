김정관 “반도체 호황, 사회 호황 아냐…내일의 공장·인재로 빠르게 연결돼야”

“성장률 0% 목전의 위기 상황” “AI·지방·생태계 3대 승부처로 돌파구 열 것”

김정관 산업통상자원부 장관이 16일 “성장률이 0%가 된다는 것은 자녀들의 좋은 일자리가 사라지고 국가 세수가 줄어 나라 전체가 축소되는 위기를 뜻한다”며 “반도체 호황이 사회 전체의 호황으로 이어지지 않는 만큼 일시적 초과이익을 미래 투자로 빠르게 연결하고, 인공지능(AI)과 지방, 생태계를 3대 핵심 승부처로 삼아 우리 경제의 돌파구를 마련하겠다”고 밝혔다.

김 장관은 이날 대한상공회의소 제주포럼 정책강연에서 “지금 우리 경제가 반전해 내느냐 못 하느냐의 큰 갈림길에 서 있다”고 진단하면서 이 같이 말했다.

김 장관은 먼저 현재의 글로벌 경제 체제를 ‘판이 흔들리는 시대’로 규정했다. 과거의 자유무역 시대가 저물고 각자도생과 약육강식이 일상화된 상황에서 판이 흔들릴 때는 기업과 산업, 그리고 국가의 순위가 통째로 바뀔 수 있다는 지적이다.

그는 이런 격변기를 극복하기 위한 첫 번째 승부처로 AI를 꼽았다. 김 장관은 “AI는 새로운 시대를 여는 대전환이다. 우리는 제조 분야에서 세계 최고의 경쟁력과 양질의 데이터를 가지고 있다”고 말했다. 특히 그는 최근 반도체 슈퍼사이클(초호황)을 언급하며 “반도체 업계의 호황이 사회 전체의 호황으로 이어지지는 않는다”고 짚었다. 반도체 호황으로 거둔 일시적인 성과와 초과이익이 단기적인 소비로 흘러가서는 안 되고, 미래 경쟁력을 위한 설비투자와 차세대 연구개발(R&D), 인재 양성으로 빠르게 연결돼야 한다는 지적이다. 김 장관은 1970년대 북해 유전을 발견하고도 생산적 투자를 미루다 제조업 경쟁력이 무너진 영국의 사례를 들며 미래 투자의 속도감을 거듭 강조했다.

노동 분야 역시 변화를 수반해야 한다고 봤다. 김 장관은 독일 폭스바겐의 대규모 구조조정 사례를 언급하며 “AI 시대에는 노동의 양보다 일하는 방식의 혁신이 중요하다”고 설명했다. 이어 “노사 역시 누가 더 많이 가져갈 것인가를 두고 투쟁하는 구태에서 벗어나 어떻게 함께 더 크게 성장할 것인가를 고민하는 상생의 문화로 체질을 바꿔야 한다”고 했다.

정부는 이 같은 기술 혁신과 데이터 공유의 한계를 극복하기 위해 ‘맥스(MAX) 얼라이언스’를 구축했다고 설명했다. 얼라이언스 내 참여 기업 간에는 소유권 걱정 없이 데이터를 공유하고 협력해 제조업의 AI 전환을 공동으로 이끌어내겠다는 구상이다.

이어 두 번째 승부처로는 지방 투자를 제시했다. 김 장관은 수도권을 이미 다 자란 ‘거목’에, 지방을 자라나는 ‘묘목’에 비유하면서 “수도권 중심의 투자만으로는 성장의 한계에 부딪힐 수밖에 없다”고 단언했다.

그러면서 “지방에 공장 하나, 투자 하나가 들어설 때 나타나는 경제적 파급효과가 훨씬 크다”고 짚었다. 정부가 추진 중인 기회발전특구 등 지방 활성화 정책의 당위성도 강조했다. 특히 지방에 투자하는 기업들에 대해서는 노동, 환경 등 전방위적인 규제를 파격적으로 풀겠다고 밝혔다. 연구개발(R&D) 지원과 근로자 소득세 감면 등 종합적인 혜택을 제공하겠다고도 약속했다.

마지막 승부처로는 ‘생태계’를 강조했다. AI 시대에 필요한 대규모 투자와 기술 개발은 대기업 혼자 힘으로는 불가능하다는 판단에서다. 김 장관은 반도체 라인 하나를 건설하려 해도 전력, 용수, 부지 확보를 위해 정부와 지방자치단체, 협력사들이 모두 힘을 합쳐야 하는 점을 설명했다.

이어 김 장관은 “대기업과 협력사, 대학, 연구소, 그리고 정부가 뿔뿔이 흩어져 있는 현재의 구조를 탈피해 하나의 유기적인 생태계를 만들어야 한다”고 밝혔다. 아울러 “AI 도입으로 일자리를 잃을까 불안해하는 청년 세대를 생태계 안으로 포용하고 교육하는 일 역시 기성세대와 기업의 중요한 책무”라고 덧붙였다.

김 장관은 “AI와 지방, 생태계를 결합해 우리가 지향해야 할 최종 목적지는 결국 97%의 기회가 열려 있는 글로벌 시장이다”라고 설명하면서, “이 모든 승부처를 성공으로 이끌 주인공은 바로 기업인 여러분이다”라고 말했다.

김 장관은 강연을 마무리하면서 “어려운 기업들을 위해 정부가 든든한 지지대가 돼 드리고, 기업들이 잘 커 나갈 수 있도록 규제 완화라는 물을 정성껏 뿌려 드리겠다”며 “정부와 기업이 서로 존중하고 신뢰해 한국 경제의 새로운 도약을 함께 만들어가자”고 말했다.