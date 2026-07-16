“휴가 전 차 안전 챙겨요”…현대차·기아, 27일부터 대규모 무상점검

본격적인 여름 휴가철을 앞두고 현대자동차와 기아, 제네시스가 전국 서비스 거점에서 대규모 차량 무상점검 서비스를 펼친다. 이번 서비스는 오는 27일부터 31일까지 5일 동안 집중 진행돼 휴가길 장거리 운행에 나서는 운전자들의 주행 안전을 돕는다.

16일 현대차에 따르면 이번 무상점검의 주요 항목은 냉각수와 오일류, 브레이크, 배터리, 공조장치, 타이어 공기압, 등화장치 등 여름철 차량 오작동을 유발하기 쉬운 주요 부품들로 구성됐다. 폭염 속 고온다습한 노면 환경과 장거리 고속 주행은 배터리와 엔진 냉각 계통에 심각한 과부하를 주기 때문에 사전 예방 정비가 필수적이다. 특히 최근 급증하는 전기차의 경우 고전압 배터리 열관리 시스템의 정기적인 정밀 검증이 더 중요해진 시점이다.

현대차와 제네시스 고객은 직영 하이테크센터를 제외한 전국 1205개 블루핸즈를 방문하면 정밀 점검을 받을 수 있다. 기아 고객은 전국 17개 직영 서비스센터와 747개 오토큐 거점에서 동일하게 무상점검 서비스를 제공받을 수 있다.

이용 편의를 위해 브랜드별 전용 모바일 애플리케이션을 통한 선착순 사전 쿠폰 발급제가 도입됐다. 기아 고객은 16일부터 18일까지 기아 앱에서 쿠폰을 내려받을 수 있다. 현대차와 제네시스 고객은 오는 20일부터 22일까지 마이현대, 현대인증중고차, 마이 제네시스 앱에서 쿠폰을 확보해 정비 현장에 제시하면 된다.

현대차·기아·제네시스 관계자는 “장거리 운행이 많은 여름 휴가철을 맞아 이번 무상점검 서비스를 준비했다”며 “앞으로도 고객의 안전하고 편안한 운전을 위해 믿을 수 있는 차량 서비스를 제공할 것”이라고 밝혔다.