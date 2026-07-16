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본문 요약

강원 동해시는 여름 성수기 숙박요금의 과도한 인상을 방지하기 위해 '피서철 숙박요금 피크제'를 추진한다고 16일 밝혔다.

'피서철 숙박요금 피크제'는 성수기인 7~8월 숙박요금을 비수기 요금의 2배 이내로 책정하고 이를 시에 사전 신고하는 제도다.

피서철 숙박요금 피크제는 '공중위생관리법'에 따른 등록 숙박업소를 대상으로 운영한다.

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동해시 ‘피서철 숙박요금 피크제’ 운영···“비수기 대비 2배 이내 받아야!”

입력 2026.07.16 09:55

  • 최승현 기자

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동해시청 전경. 동해시 제공

동해시청 전경. 동해시 제공

강원 동해시는 여름 성수기 숙박요금의 과도한 인상을 방지하기 위해 ‘피서철 숙박요금 피크제’를 추진한다고 16일 밝혔다.

‘피서철 숙박요금 피크제’는 성수기인 7~8월 숙박요금을 비수기 요금의 2배 이내로 책정하고 이를 시에 사전 신고하는 제도다.

피서철 숙박요금 피크제는 ‘공중위생관리법’에 따른 등록 숙박업소를 대상으로 운영한다.

에어비앤비 등 미등록 숙박시설은 제외된다.

올해의 경우 동해지역 88개 숙박업소가 참여해 합리적인 숙박요금을 제공할 예정이다.

참여 업소는 동해시 인터넷 홈페이지에서 확인할 수 있다.

동해시는 ‘피서철 숙박요금 피크제’ 참여 업소에 위생용품을 지원할 계획이다.

또 본격적인 피서철을 앞두고 지난 1일부터 10일까지 135개 숙박업소를 대상으로 객실 침구류와 화장실 청결 상태, 냉방기 위생관리 등에 대한 점검을 했다.

윤혜경 동해시 예방관리과장은 “시서철 숙박요금 피크제가 바가지요금 근절과 건전한 숙박문화 조성에 도움이 될 것으로 기대한다”며 “관광객들이 안심하고 머물 수 있는 환경을 조성해 다시 찾고 싶은 관광도시를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

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