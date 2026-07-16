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충남도, 집중호우 피해 천안·공주·부여에 재난관리기금 5억 긴급 투입

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본문 요약

충남도는 지난 8~10일 집중호우로 피해를 입은 천안·공주·부여 3개 시·군에 재난관리기금 5억원을 긴급 지원한다고 16일 밝혔다.

지원금은 유실·파손된 도로와 하천 등 공공시설의 응급복구와 긴급 안전조치에 우선 투입된다.

시·군별 지원 규모는 천안 2억원, 공주 2억원, 부여 1억원이다.

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충남도, 집중호우 피해 천안·공주·부여에 재난관리기금 5억 긴급 투입

입력 2026.07.16 10:08

  • 강정의 기자

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천안·공주 각 2억원, 부여 1억원 지원

도로·하천 등 응급복구 우선

충남도청 전경. 충남도 제공

충남도청 전경. 충남도 제공

충남도는 지난 8~10일 집중호우로 피해를 입은 천안·공주·부여 3개 시·군에 재난관리기금 5억원을 긴급 지원한다고 16일 밝혔다.

이번 지원은 추가 강우에 따른 2차 피해를 예방하고 주민들의 일상 회복을 앞당기기 위한 조치다. 지원금은 유실·파손된 도로와 하천 등 공공시설의 응급복구와 긴급 안전조치에 우선 투입된다.

시·군별 지원 규모는 천안 2억원, 공주 2억원, 부여 1억원이다.

국가재난관리정보시스템(NDMS)에 지난 14일 기준 입력된 도내 피해액은 총 17억7600만원으로 집계됐다. 지역별로는 천안 8억6300만원, 공주 3억5900만원, 부여 3억2000만원, 논산 1억1100만원, 청양 6800만원, 금산 3000만원, 아산 1700만원, 보령 700만원, 홍성 100만원이다.

피해 유형별로는 공공시설 피해가 4억2500만원, 사유시설 피해가 13억5100만원이다. 공공시설은 도로·교량 1건, 하천·소하천 8건, 수리시설 1건, 기타 2건 등의 피해가 발생했다. 사유시설은 주택 20건, 농작물 등 622건, 기타 58건으로 집계됐다.

도는 단시간에 많은 비가 쏟아지면서 하천 제방 유실과 도로 사면 토사 유실 등의 피해가 발생한 것으로 보고 있다. 최종 피해 규모와 복구액은 오는 20일 확정될 예정이다.

응급복구 대상은 모두 196건으로, 이 가운데 공공시설 147건(도로 37건·하천 54건·기타 56건) 중 121건이 복구를 마쳤다. 사유시설 49건은 모두 복구 완료됐다.

충남도는 피해 시·군과 협조체계를 유지하며 응급복구를 마무리하고 추가 피해 발생 시 재난관리기금을 지원하는 등 선제적 재난 대응체계를 이어갈 방침이다.

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