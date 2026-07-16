트럼프 얼굴 새긴 ‘금빛 동전’ 나온다···미 건국 250주년 기념

미국 건국 250주년을 기념해 도널드 트럼프 미국 대통령의 얼굴이 새겨진 1달러 기념주화가 올가을부터 발행된다.

스콧 베선트 미국 재무장관은 15일(현지시간) 엑스를 통해 새로 제작된 1달러 기념 동전 디자인을 공개했다.

공개된 이미지에 따르면 동전 앞면에는 트럼프 대통령의 옆얼굴과 함께 미국 건국 연도와 단어 ‘자유(LIBERTY)’가 새겨졌다. 뒷면에는 미국의 상징인 흰머리수리가 그려졌다.

베선트 장관은 “트럼프 대통령을 새긴 이 동전은 미국적 가치의 힘과 모두의 자유를 지키려는 국가의 약속을 기념한다”고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 폭스비즈니스와 인터뷰에서 “매우 이례적인 일이지만 영광스럽게 생각한다”고 말했다.

이 기념주화 발행은 여러 논란 속에서 추진되고 있다. 미 연방법은 화폐에 살아 있는 대통령의 초상을 넣는 것을 금지하고 있다. AP통신은 “다만 법률상 일부의 경우에는 재무장관이 주화 제작과 발행을 승인할 권한을 가지고 있다”며 “이번 조치는 그 권한을 활용한 것으로 보인다”고 전했다.

기념주화는 이미 주조에 들어갔으며 올가을부터 유통될 예정이다. 동전에는 트럼프 대통령이 선호하는 금색 마감이 적용됐다.

트럼프 대통령은 건국 250주년 기념 100달러 지폐에도 자신의 서명을 넣었다. 통상 지폐에는 재무장관과 재무관의 서명이 들어간다.

워싱턴DC의 대표 공연장인 케네디센터에 자신의 이름을 추가했다가 법원 판단으로 이를 철회한 바 있다.