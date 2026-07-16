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탁구장서 심정지로 쓰러진 70대···비번 경찰관 신속 대응으로 구조

입력 2026.07.16 10:24

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지난 4월 17일 경기 성남시 분당구의 한 탁구장에서 쓰러진 A씨에게 김삼수 경감이 CPR을 하고 있다. 경기남부경찰청 제공

지난 4월 17일 경기 성남시 분당구의 한 탁구장에서 쓰러진 A씨에게 김삼수 경감이 CPR을 하고 있다. 경기남부경찰청 제공

탁구장에서 심정지 상태로 쓰러진 70대 남성이 비번 경찰관의 신속한 대처로 목숨을 구했다.

경찰에 따르면 지난 4월 17일 오후 2시 경기 성남시 분당구의 한 탁구장에서 비번을 맞아 운동하던 금곡지구대 소속 김삼수 경감은 옆 탁구대에서 운동을 하던 A씨(70대)가 갑자기 의식을 잃고 쓰러진 것을 목격했다.

A씨의 눈동자 초점이 흐리고 호흡과 의식이 없는 것을 확인한 김 경감은 곧바로 심폐소생술(CPR)에 나섰다. 주변 다른 사람들에게는 119 신고를 요청했다.

김 경감은 119 구급대가 현장에 도착하기 전까지 10여분간 쉬지 않고 심폐소생술을 이어나갔다. A씨는 점차 호흡을 되찾기 시작했고, 구급대에 의해 병원으로 무사히 이송될 수 있었다. 병원으로 이송된 A씨는 수술을 받은 뒤 무사히 회복한 것으로 전해졌다.

A씨는 대한민국 국적의 미국 영주권자로, 당시 휴가차 한국에 입국해 운동하던 중 심근경색 증세로 쓰러졌던 것으로 확인됐다.

A씨는 미국으로 돌아가기 전인 지난 5월 17일 분당경찰서 홈페이지에 “생명의 은인이신 김 경감님의 신속하고 헌신적인 구조활동에 진심으로 감사드린다”는 내용의 게시글을 올렸다.

김 경감은 “제 손에 이 분의 생사가 달렸다는 생각으로 최선을 다해 조치했다”며 “국민의 생명을 지키는 것은 경찰의 사명이기에 당연히 해야 할 일을 했다고 생각한다”고 말했다.

분당경찰서는 국민의 생명을 지키는 경찰 본연의 역할을 충실히 수행한 김 경감에게 포상휴가 1일을 수여했다.

영문번역(English Translation)
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