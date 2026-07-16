[속보]코스닥, 4% 급락에 매도 사이드카 발동…다시 800선 아래로

16일 코스닥 지수가 4% 급락하면서 코스닥 시장에 매도 사이드카(프로그램 매도호가 일시효력정지)가 발동됐다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 10시 20분 0초를 기해 코스닥 시장에 매도 사이드카가 발동됐다.

코스닥 매도 사이드카는 코스닥150지수가 3%, 코스닥150 선물이 6% 넘게 하락한 상태가 1분간 지속되면 발동된다.

코스닥은 이날 오전 10시 24분 현재 전장 대비 36.47(4.40%) 내린 792.96을 기록 중이다.