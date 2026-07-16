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용적률이 발목잡던 ‘준공업지역’ 재건축, ‘400% 완화’로 숨통 틔울까

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본문 요약

용도지역상 '준공업지역'에 해당해 재건축 사업성이 떨어지던 영등포구 양평동 '신동아 아파트'가 용적률 400%를 적용받아 본격적인 정비사업에 들어간다.

서울시는 지난 2024년 '서남권대개조' 발표 후 준공업지역이지만 주거화된 곳은 재건축·재개발 등 정비사업에 공동주택 용적률을 최대 400%까지 적용할 수 있도록 제도를 개선했다.

그 결과 현재 준공업지역 내 총 32곳이 정비사업을 추진 중이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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용적률이 발목잡던 ‘준공업지역’ 재건축, ‘400% 완화’로 숨통 틔울까

입력 2026.07.16 10:30

  • 류인하 기자

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오세훈, 양평동 신동아아파트 찾아 현장 점검

서울 영등포구 양평동 신동아아파트 전경. 네이버 지도

서울 영등포구 양평동 신동아아파트 전경. 네이버 지도

용도지역상 ‘준공업지역’에 해당해 재건축 사업성이 떨어지던 영등포구 양평동 ‘신동아 아파트’가 용적률 400%를 적용받아 본격적인 정비사업에 들어간다.

오세훈 서울시장은 16일 이곳을 찾아 추진 상황을 점검하고, 조합원과 지역 주민들의 의견을 들었다. 준공업지역 규제혁신 대상지로 선정된 곳을 점검하면서 용적률 완화가 사업추진에 실질적인 도움이 되는지 여부를 살피기 위해서다.

준공업지역은 그간 공동주택 용적률이 250~300%로 제한돼 있었다. 주택용지가 아닌 공업용지이기 때문에 집을 짓는 데 굳이 인센티브를 줄 이유가 없기 때문이다. 이 때문에 이 지역에 지어진 아파트는 재건축을 해도 일반분양 물량 확보가 쉽지 않아 사업성이 낮았다. 사업성이 떨어지는 정비사업은 상대적으로 주민 반대가 거세 추진이 어렵다.

서울시는 지난 2024년 ‘서남권대개조’ 발표 후 준공업지역이지만 주거화된 곳은 재건축·재개발 등 정비사업에 공동주택 용적률을 최대 400%까지 적용할 수 있도록 제도를 개선했다. 그 결과 현재 준공업지역 내 총 32곳(약 2만7000가구 규모)이 정비사업을 추진 중이다.

대표적으로 신동아아파트를 비롯해 문래국화아파트, 성수1, 삼환도봉아파트 등 24곳이 정비사업을 추진 중인 단지다. 원활한 정비사업이 진행될 경우 멸실주택 포함 약 1만9122가구가 공급된다. 양평제13구역, 문래동4가, 옛 방림부지, 교학사부지 등 도시정비형 재개발사업과 지구단위계획사업 8곳에서도 총 8053가구 공급을 추진 중이다.

현재 495가구인 신동아아파트는 용적률 400%를 적용받으면서 준공업지역 용적률을 적용받을 때(563가구)보다 더 많은 762가구까지 확보할 수 있게 됐다. 일반분양 물량도 큰 폭으로 늘어나 조합원의 부담금 감소 효과도 기대할 수 있다. 목표 착공시점은 2029년 10월이다.

서울시는 앞으로도 준공업지역 내에 산업기능이 밀집돼 있거나 성장 잠재력이 높은 지역은 미래 산업 거점으로 고도화하고, 완전히 주거화된 지역은 주택공급을 적극 지원하는 ‘투 트랙 전략’을 이어갈 계획이다.

오세훈 서울시장은 “준공업지역은 서울의 산업화와 성장을 이끌어 온 중요한 공간이지만, 변화한 산업 구조와 시민의 생활 방식을 충분히 담아내지 못하면서 오랜 기간 정비가 지연돼 왔다”며 “필요한 곳에 필요한 주택을 시민이 체감할 수 있는 속도로 공급하고, 산업과 주거·녹지·문화가 조화를 이루는 새로운 준공업지역을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.

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